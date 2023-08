Side Bullet : un Battle Royale coréen en side-scrolling

PressA dévoile Side Bullet, anciennement connu sous le nom de Dead Cide Club.

Présenté comme le premier jeu de tir à défilement horizontal s’essayant au genre Battle Royale, Side Bullet prend place dans une jungle citadine et propose aux joueurs de se mesurer à la fois à leurs semblables et à d’étranges monstres. Ils devront choisir un combattant parmi huit cartels, dont les Geeks, les Évadés, les Agents spéciaux, les Psychopathes ou encore les Hipsters. Chaque cartel dispose de sa propre compétence passive, appelée “Unique Perk”, et des armes spéciales peuvent être utilisées avec des compétences actives, appelées “Perks”.

Welcome to the official Twitter of SIDE BULLET, it's a new type of side-scrolling shooting game! #SIDEBULLET is free-to-play and will coming to #PS5 soon!

