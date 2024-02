Shmunguss : retour sur un phénomène viral lié à Netflix

La mystérieuse catégorie Shmunguss de Netflix suscite la curiosité de nombreux internautes.

Tl;dr Une vidéo virale expose une catégorie Netflix inconnue : Shmunguss.

Une catégorie cachée de Netflix a été découverte par un utilisateur de TikTok.

Le terme “Shmunguss” reste un mystère pour les internautes.

La catégorie Shmunguss n’existe pas, même avec un VPN.

La face cachée de Netflix révélée par une vidéo virale

La découverte d’une étrange catégorie sur Netflix, nommée Shmunguss, a bouleversé les réseaux sociaux. Révélée par une vidéo virale sur TikTok, celle-ci a suscité de nombreux questionnements quant à son authenticité. Netflix, le leader incontesté du streaming, a innové en proposant du contenu original en plus de son vaste catalogue de films et de séries. Avec des millions d’utilisateurs, Netflix a commencé à affiner ses catégories de contenu pour mieux cibler ses fans.

Une catégorie cachée sur Netflix ?

Le clip viral a mis en lumière une catégorie obscure, renfermant des films et des séries partageant le mot étrange “Shmunguss” dans leur titre. Ce phénomène a semé la confusion parmi les utilisateurs de Netflix, intrigués par ce contenu inédit.

La mystérieuse catégorie Shmunguss

Tout a commencé lorsque l’utilisateur de TikTok @weenibeeni a partagé une vidéo surprenante de lui-même naviguant sur Netflix et tombant sur la mystérieuse catégorie Shmunguss. Des films comme The Shmunguss King et Shmunguss’ Revenge en sont les points forts, suscitant des réactions enthousiastes.

Qu’est-ce qu’un Shmunguss ?

Cette vidéo a rapidement fait le tour du web, suscitant perplexité et interrogations. Les recherches sur Internet n’ont pas permis d’élucider le mystère du terme Shmunguss. Certains internautes ont suggéré qu’un Shmunguss pourrait être une personne utilisant un VPN pour accéder à du contenu en streaming depuis d’autres pays. Toutefois, il s’est avéré que la vidéo était en réalité une ruse bien orchestrée : la catégorie Shmunguss n’existe pas, même avec un VPN.