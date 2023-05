Shadowman : Darque Legacy, le retour des aventures de Jack Boniface en jeu vidéo

Blowfish Studios explore les secrets obscurs et le mysticisme vaudou de Shadowman avec une nouvelle adaptation vidéoludique.

L’histoire de Shadowman : Darque Legacy démarre lorsqu’une conspiration menace d’envahir le royaume des vivants. Shadowman doit alors affronter d’horribles entités inhumaines dans des combats au corps à corps stimulants. Les joueurs sont amenés à suivre un chemin sombre entre le monde des vivants et le royaume infernal du Côté des morts, en traversant le voile qui les sépare. En incarnant le héros de l’ombre, ils traverseront le fossé nécromantique, surmonteront d’ignobles obstacles et réduiront au silence les terrifiantes menaces qui se cachent en leur sein.

Russell Brown, président du département Consumer Products chez Valiant Entertainment, a déclaré :

Le fait que nous soyons en mesure de raconter une toute nouvelle histoire de Shadowman, hors de la chronologie, près de trente ans après qu’il ait été introduit pour la première fois dans le monde, témoigne de la popularité inaltérable de cette licence. Dans Shadowman : Darque Legacy, nos amis de Blowfish Studios ont travaillé avec l’équipe de Valiant pour écrire l’histoire et créer une expérience Shadowman unique, soigneusement élaborée et qui fait froid dans le dos. Nous avons hâte que les fans de Shadowman se jettent dans cette aventure d’action et d’horreur et que les joueurs découvrent Shadowman et l’univers de Valiant.