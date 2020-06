Selon des analystes, l’iPhone 12 pourrait être officialisé en Septembre

Si l'on est presque certain que l'iPhone 12 sera officialisé avant la fin de l'année 2020, on ne sait pas précisément quand. Les rumeurs semblent s'accorder pour octobre ou novembre mais des analystes estiment que ce serait possible pour septembre.

Selon plusieurs rumeurs, le lancement du très attendu iPhone 12 d’Apple pourrait n’avoir lieu qu’en octobre ou novembre. À cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Cela étant dit, des analystes de Wedbush pensent que la situation est de nouveau “normale” et qu’une présentation de l’appareil par Apple en septembre prochain serait tout à fait possible.

L’iPhone 12 d’Apple pourrait être officialisé en septembre

Les analystes affirment que ce revirement aurait été rendu possible grâce aux fournisseurs d’Apple qui auraient relancé leur capacité de production de manière “impressionnante”. “La chaîne d’approvisionnement reprend son activité normale et ce de manière vraiment impressionnante. Aujourd’hui, cela place de nouveau Cook & Co. en position de lancer son cycle 5G dans la fenêtre traditionnelle de la mi-fin-septembre.”

C’est ce que pense le cabinet d’analystes Wedbush

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la présentation de l’iPhone 12 avait été reportée à octobre ou novembre pour plusieurs raisons, mais en grande partie à cause de la pandémie de Covid-19. Nombre d’usines ont du cesser leur production, pendant plus ou moins longtemps. Nombre de pays ont empêché de voyager à l’étranger. Ce qui a notamment empêché les ingénieurs d’Apple de se rendre en Chine pour tester les appareils. La firme de Cupertino s’inquiète aussi de la situation économique dans laquelle cette pandémie laisse les clients potentiels. Nombre d’entre eux ont perdu leur emploi, offrant bien moins d’opportunités d’écouler cet iPhone 12. Difficile en tous les cas aujourd’hui de prédire quand celui-ci sera officialisé.