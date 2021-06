Seinfeld s’apprête à disparaître des plates-formes de streaming (pendant quelque temps)

Les fans de la série TV Seinfeld ne pourront plus regarder leurs épisodes en streaming pendant quelques mois. Il faudra attendre septembre, au mieux, pour en profiter de nouveau.

Il existe aujourd’hui un nombre incommensurable de séries TV. Il y en a pour tous les goûts. Cela étant dit, certaines sont absolument cultes. C’est le cas, très certainement, de Seinfeld. Et malheureusement pour les fans, la série va disparaître des plates-formes de streaming pendant quelque temps. Plusieurs mois, au minimum…

La série Seinfeld sera absente des plates-formes de streaming pendant quelques mois

Il est déjà très frustrant de voir sa série TV préféré passer sur un autre service de streaming mais les fans de Seinfeld se retrouveront dans l’incapacité de regarder leurs épisodes sur une quelconque plate-forme de streaming pendant un certain temps. Un long moment, même, probablement. En effet, si l’on en croit une source chez Vulture, la série culte qui raconte la vie et le quotidien de quatre amis new-yorkais ne devrait pas arriver sur Netflix avant septembre, “au plus tôt”. Étant donné qu’elle quittera Hulu le 23 juin, ce mercredi donc, il va falloir passer plusieurs mois sans pouvoir se faire un épisode impromptu ici ou là. À moins, évidemment, d’avoir la série sur un autre support.

Une transition fort mal gérée tant la série est culte

Difficile de comprendre pourquoi Seinfeld se retrouve ainsi avec une transition si mal gérée quand on sait que, la plupart du temps, ça se passe tout à fait bien. The Office, par exemple, n’avait pas souffert de ce problème. Netflix avait même étendu la disponibilité de Friends pour s’assurer que la série ne soit pas victime de ce souci lorsqu’elle avait quitté la plate-forme pour HBO Max en 2020.

Selon Vulture, cette mise au placard pour quelques mois pourrait représente une pause intentionnelle pour relancer la hype autour d’un retour de Seinfeld ou le lancement d’un épisode spécial. Cela étant dit, il pourrait aussi, plus simplement, s’agit des termes des contrats. L’accord de Sony Pictures Television empêcherait Netflix de diffuser la série aussi tôt que la plate-forme le souhaiterait. Cette série culte a le potentiel d’attirer de nombreux nouveaux clients, il serait assez incompréhensible de refuser d’en profiter pendant trois mois – ou davantage – sans aucune raison valable.