Sega : une annonce majeure dès la semaine prochaine pour les 60 ans de l’éditeur japonais

L'annonce de Sega pour le mois de juin prochain sera "révolutionnaire" et "secouera l'industrie du jeu vidéo".

Zenji Nishikawa, journaliste technologique japonais, a récemment révélé qu’il avait eu accès un scoop de taille lié au monde des jeux vidéo : “Ma chronique dans le numéro de Famitsu de la semaine prochaine est dingue. J’ai eu un énorme scoop… C’est un article en exclusivité mondiale. Ce n’est peut-être pas Nikkei ou Weekly Bunshun, mais si vous voulez savoir si c’est un scoop aussi gros… c’est tout à fait vrai ! C’est un scoop d’une société de jeux vidéo que tout le monde aime. Un scoop de fou. L’année dernière, Wired a eu l’exclusivité sur la PS5, n’est-ce pas ? Les autres médias n’ont rien eu. C’est un scoop de ce niveau-là. J’ai interviewé le personnel exécutif et technique d’une certaine entreprise, c’est vraiment révolutionnaire… vraiment, c’est une révolution. Elle sera disponible jeudi prochain. J’ai déjà envoyé mon manuscrit, les épreuves sont donc en cours de réalisation. C’est un scoop à un niveau tel que lorsque l’histoire sortira, d’autres médias feront tout un plat à la société en disant ‘Pourquoi ne nous avez-vous pas laissés couvrir le sujet ?’ et peut-être même que les gens diront ‘Qui a été le premier à révéler cette histoire ? C’était Zenji Nishikawa, n’est-ce pas ?’. C’est un scoop aussi important que celui de la PS5. Je voulais juste le dire à l’avance. Je ne peux rien dire de plus ici, mais c’est normal que je taquine les joueurs (rires). On m’a dit que c’est normal de le faire lors de différentes réunions. On en parle dans d’autres endroits. Mais pas par les médias. Cela va agacer l’industrie des jeux.”

Non, Sega ne va pas annoncer une Dreamcast 2

Nishikawa aurait confirmé que le scoop est lié à Sega après avoir accidentellement laissé échapper le nom en mentionnant les relations publiques de la société. Cependant, cela n’a pas semblé être quelque chose de problématique. Après que son erreur ait été signalée dans les commentaires, Nishikawa a déclaré : “Ai-je dit Sega ? Alors oui, c’est Sega“. Il a également dit que ce n’est pas la Dreamcast 2.

Un rachat de Microsoft est peu probable, mais l’annonce d’un service cloud gaming de Sega en partenariat avec le géant américain n’est pas impossible. Rappelons également qu’avant l’annonce de Google Stadia, le nom de Sega revenait avec insistance pour un partenariat avec des exclusivités.