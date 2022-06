Sega officialise sa Mega Drive Mini 2, avec des jeux Sega CD

Sega officialise sa Mega Drive Mini 2 avec l'accessoire optionnel Sega CD.

Le retrogaming a encore clairement le vent en poupe. Les exemples ne manquent pas, les jeux cultes sont très plébiscités par les joueurs, jeunes et moins jeunes, et les acteurs de l’industrie ne se privent pas d’abreuver le marché. Nouvel exemple aujourd’hui avec Sega qui va remettre à l’honneur sa Mega Drive avec la Mega Drive Mini 2.

Sega officialise sa Mega Drive Mini 2

Sega va bientôt commercialiser une nouvelle console retro. L’entreprise vient en effet d’annoncer la Mega Drive Mini 2. Si celle-ci n’est pour l’heure confirmée qu’au Japon, il est peu probable que Sega ne la lance pas sur d’autres marchés. Si et lorsqu’elle arrivera aux États-Unis, elle sera très certainement baptisée Genesis Mini 2, mais en France, si l’Hexagone y a droit, ce devrait être la Mega Drive Mini 2.

Et le mieux dans tout cela, c’est que cette Mega Drive Mini 2 inclura des jeux Sega CD parmi les 50 jeux proposés. La liste complète n’a pas été communiquée, mais les Sonic the Hedgehog CD, Virtua Racing et Shining Force CD seront de la partie. Tout comme Fantasy Zone, un titre qui n’est jamais sorti sur Mega Drive/Genesis. C’est un jeu qui est sorti sur Master System. Selon les pays, cependant, la liste pourrait changer.

Sega explique en tous les cas que les jeux ont été fidèlement reproduits. Et les joueurs pourront sauvegarder leurs parties quand ils le souhaitent.

Avec l’accessoire optionnel Sega CD

La Sega Mega Drive Mini 2 sera disponible au Pays du Soleil levant à partir du 27 octobre. Elle sera proposée au tarif de 9 980 ¥ (soit environ 72 €). À noter, Sega a choisi de proposer aussi l’accessoire Sega CD à sa mini console. Et avec une cale d’espacement, vous pourrez venir monter la Mega Drive Mini, laquelle est aussi légèrement plus grande que sa successeure. Le Sega CD mini, si l’on peut l’appeler comme cela, sera vendu 4 500 ¥ (32 €).

La Sega Mega Drive Mini était une console très réussie. Avec une très jolie sélection de jeux qui ont été émulés avec brio et les ports USB permettent aux joueurs d’en profiter avec leurs manettes préférées. Espérons que Sega proposera la version avec six boutons de sa manette lorsque la Mega Drive Mini 2 arrivera en dehors du Japon.