Sega finalise son rachat de Rovio pour 776 millions de dollars. De nombreuses possibilités s'offrent désormais à Sega.

Sega Sammy a finalisé son acquisition du développeur d’Angry Birds, Rovio, se délestant officiellement de la jolie somme de 776 millions de dollars pour s’offrir la société. Cet accord avait fait parler de lui en avril dernier, mais les deux entreprises devaient encore prendre le temps de passer les différentes étapes juridiques pour finaliser l’opération. Sega espère que ce rachat lui confèrera une position plus importante sur le marché mobile, même si l’âge d’or de la licence Angry Birds remonte à près de 15 ans.

Sega finalise son rachat de Rovio pour 776 millions de dollars

Ceci étant dit, Rovio n’a pas qu’une seule et unique licence. Outre Angry Birds et ses nombreux spin-offs, l’entreprise est aussi connue pour son jeu de match-three Sugar Blast et le jeu de mystère narratif Small Town Murders. Certes, il ne s’agit pas franchement de grosses licences, mais Sega s’offre avec cette acquisition davantage que des jeux connus et reconnus. L’entreprise récupère aussi toute une infrastructure prête à l’emploi pour développer, publier et promouvoir des jeux mobiles. Cela signifie qu’elle peut continuer ses opérations sans le moindre souci si elle veut concevoir des jeux mobiles basés sur ses propres licences, comme Sonic, Samba de Amigo, Persona, Football Manager ou autre. Il y a aussi des centaines de jeux plus anciens qui n’attendent qu’à être portés sur mobile.

En avril, le PDG, Haruki Satomi, déclarait que “le marché du jeu mobile représente un potentiel exceptionnel, et Sega a pour objectif, à long terme, d’accélérer son extension sur ce segment.”

De nombreuses possibilités s’offrent désormais à Sega

Au-delà des licences existantes de Sega, l’entreprise devrait aussi très certainement poursuivre le développement de jeux mobiles Angry Birds. Même si la licence a grandement perdu de sa superbe par rapport à la fin des années 2000, Angry Birds reste une franchise très intéressante aujourd’hui, avec des films, séries TV et même un restaurant plutôt étrange à New York City. Qui sait, associer ces poulets kamikazes avec un certain hérisson bleu pourrait peut-être permettre de proposer un titre d’anthologie. À suivre !