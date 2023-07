New York s'offre son premier café Angry Birds. Le thème du jeu est omniprésent, un pur concentré de nostalgie.

Pour vous donner une idée de l’âge d’Angry Birds, sachez que le jeu est arrivé sur iOS, webOS et un système du nom de Maemo 5 avant d’arriver sru Android. Non seulement le jeu existe encore plus de 13 ans plus, mais le développeru Rovio est racheté par Sega pour environ 776 millions de dollar. Et en plus de cela, Rovio ouvre le premier restaurant sur le thème Angry Birds ce week-end. Baptisé “iSwii by Angry Brids”, il est situé dans Food Court du nouveau mall Tangram à Flushing, dans le Queens, à New York City, prêt à lancer gâteaux, pâtisseries et autres bonbons directement dans la bouche des clients.

En partenariat avec la société de construction SCG America, Rovio promet “des friandises culinaires sans fin, des visuels colorés, les nouveaux Jeux Angry Brids et autres technologies interactives.” Il est décoré avec nombre d’éléments parfaitement “Instagramables” à l’extérieur, une peinture murale au plafond, un comptoir en terrasse et un sol qui ressemble à des pépites dessert. Vous verrez aussi des “fauteuils suspendus en osier, des dessins aux murs façon paradis pour oiseaux et des plantes tropicales sur les étagères, dans lesquelles les oisillons évoluent.”

La carte du menu n’a pas été dévoilée, mais le communiqué de presse mentionne “de délicieux gâteaux et pâtisseries de saison” et la photo incluse montre principalement des desserts, des friandises et autres sucreries. Celui-ci permet aussi de réaliser des fêtes privées dans des “nids” ou des “pièces qui offriront des jeux VR et des douceurs Angry Birds, y compris des sacs-cadeaux sur le thème Angry Birds pour les participants.

Difficile de savoir si les clients seront au rendez-vous dans un restaurant basé sur un jeu qui a connu son heure de gloire en 2015 avec Angry Birds le Film. Quoi qu’il en soit, le rachat par Sega pour trois quarts de milliard de dollars montre que la licence a encore beaucoup de valeur et l’app compte plus de 5 milliards de téléchargements à ce jour. Et le restaurant avec sa touche 2010 pourrait toucher la nostalgie de nombre de fans.