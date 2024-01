Sean Bean et ses nombreuses morts à l’écran

Avec près de quarante ans de carrière, l'acteur britannique Sean Bean est devenu l'un des acteurs les plus susceptibles de mourir à l'écran à Hollywood, avec une vingtaine de morts.

Tl;dr Sean Bean, acteur britannique, est reconnu pour ses nombreuses morts à l’écran.

Il est décédé dans 24 films et séries télévisées, soit environ un quart de sa filmographie.

Ses rôles dans des franchises à succès telles que James Bond, Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones sont particulièrement mémorables.

Chaque mort de Sean Bean est différente, allant de la pendaison à la décapitation en passant par la noyade.

Sean Bean : l’acteur qui a fait de la mort une carrière

L’acteur britannique Sean Bean est devenu l’un des comédiens les plus « tuables » d’Hollywood, avec un nombre impressionnant de décès à l’écran dans sa carrière de près de 40 ans.

Un talent pour “vendre” une scène de mort

Il est connu pour son allure robuste et ses performances percutantes, mais son succès en tant qu’acteur a été quelque peu éclipsé par sa propension à mourir. Ainsi, Sean Bean a participé à certaines des scènes de mort les plus marquantes de l’histoire, ayant trépassé dans 24 films et séries TV distincts, soit environ un quart de son catalogue à l’écran.

Une présence remarquée dans les plus grandes franchises

Sean Bean a figuré dans plusieurs des franchises les plus réussies de l’histoire, notamment James Bond, Le Seigneur des Anneaux, et Game of Thrones. Pour souligner le grand nombre de décès de ses personnages, Sean Bean meurt dans chacune de ces franchises. Il a même été tué par le célèbre tueur à gages Agent 47 dans le jeu vidéo Hitman: World of Assassination à l’occasion de l’événement limité “The Undying” pour le mode Elusive Target.