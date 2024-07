« Schim » : Un plateformer créatif et éblouissant malgré sa répétitivité

Les images sont parfaites pour l'écran de verrouillage.

TL;DR Le jeu Schim offre une expérience visuelle envoutante.

Schim explore des thématiques telles que la santé mentale.

Certains éléments de jeu peuvent paraître répétitifs.

Les promesses de Schim

Cherchant à libérer son objectif initial de 2021, Schim s’est révélé être un titre étonnant. Conçu comme un jeu de plateforme esthétique, chaque élément et créature possède une âme appelée un Schim. Ces entités semblables à des grenouilles vivent au creux de l’ombre de leurs hôtes, mais peuvent se perdre lorsque celui-ci est négligé, endommagé ou traversant une phase cruciale de sa vie.

La quête du Schim

L’une des particularités du jeu est d’incarner un Schim qui a été séparé de son hôte à cause d’une épreuve difficile dans sa vie. Pas de doute, votre mission sera de le retrouver. Le challenge réside dans la navigation à travers des environnements menaçants, le point important étant que vous ne pouvez voyager qu’à travers les ombres en sautant de l’une à l’autre.

Ewoud van der Werf et Nils Slijkerman, les créateurs, ont brillamment exploité cette idée. Les utilisations variées des ombres et la multitude d’obstacles à franchir engagent le joueur d’une manière inventive, quoiqu’occasionnellement frustrante à cause de certaines mécaniques de mouvement.

Créativité et Narration

Ce qui se démarque dans Schim est sa capacité à briller lorsqu’il joue avec des sources de lumière incohérentes et des ombres déformées ou disparaissant. De nombreux concepts originaux sont parfaitement exécutés. Parallèlement à l’aspect ludique fondamentalement joyeux de Schim, on trouve une narration touchante qui aborde des enjeux de santé mentale et illustre comment les individus ordinaires peinent à avancer.

Esthétiques et Répétitivités

Cependant, Schim souffre d’un léger inconvénient. Certains joueurs pourraient ressentir une certaine répétitivité dans l’exploitation de son mécanisme central et son choix d’environnements urbains pour la plupart des niveaux. Cela pèse sur ce qui aurait pu être une expérience plus tendue et gratifiante.

Néanmoins, le jeu est visuellement impeccable. Chaque niveau fait appel à une palette de quelques couleurs principales et à diverses nuances de noir pour définir les ombres, les objets et les personnages.

Un autre point à noter est que malgré certaines lacunes, Schim s’achève sur une note touchante et gratifiante. Le jeu est maintenant disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, et offre une expérience fluide sur Steam Deck.