“Super Mario Party Jamboree” débarque sur Nintendo Switch en octobre

Où se déroule la fête ?

Tl;dr Super Mario Party Jamboree sera sur Nintendo Switch le 17 octobre.

Le jeu proposera 110 mini-jeux et cinq nouveaux plateaux de jeu.

Deux anciennes cartes, Rainbow Castle et Western Land, seront ajoutées.

Un nouveau mode de course compétitif, le Koopathlon, permettra à 20 joueurs de jouer ensemble en ligne.

Super Mario Party Jamboree s’invite sur la console Nintendo Switch

Dans la dernière édition du Nintendo Direct, une nouvelle est tombée telle un météore dans le monde des jeux vidéo. Le dernier opus de la série Mario Party sera Super Mario Party Jamboree qui sortira sur Nintendo Switch le 17 octobre.

De nouvelles expériences de jeu en vue

Le titre fera le bonheur des joueurs avec ses 110 mini-jeux intégrés, répartis sur cinq nouveaux plateaux de jeu ; ces derniers représentent chacun une zone distincte dans un vaste complexe hôtelier insulaire. Parmi eux, le Rainbow Galleria, le Roll ‘Em Raceway, le King Bowser’s Keep, le Mega Wiggler’s Tree Party et le Goomba Lagoon.

Quelques surprises pour les fans de la franchise.

En guise de clins d’œil nostalgiques, les cartes de la Rainbow Castle et de la Western Land, tirées respectivement de Mario Party et de Mario Party 2, seront intégrées au jeu. De plus, une nouveauté attend les fans : un mode de course en ligne compétitif nommé “Koopathlon”, qui pourra accueillir jusqu’à 20 joueurs.

Après une longue attente

Super Mario Party Jamboree pointe le bout de son nez six ans après le précédent volet principal de la série, Super Mario Party, et trois ans après Mario Party Superstars. Ce dernier avait suscité l’engouement des joueurs en revisitant des planches classiques de l’ère Nintendo 64, dont Peach’s Birthday Cake et Space Land du tout premier jeu. Un détail amusant : La première a même inspiré une saveur de crème glacée à l’enseigne américaine Cold Stone Creamery en 2022, baptisée Superstar Sprinkle Blast.