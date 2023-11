Scarface : le remake du film de gangsters américain est encore abandonné

Le réalisateur Luca Guadagnino ne travaille plus sur le remake de Scarface écrit par Joel et Ethan Coen.

Le développement initial du remake de Scarface a commencé en 2011 chez Universal Studios, avec David Yates (Harry Potter, Pain Hustlers) à la réalisation. Au cours des dix dernières années, plusieurs réalisateurs et scénaristes se sont succédé sur le projet, pour parvenir dans les mains de Luca Guadagnino (Bones and All, Suspiria) en 2020. Cependant, ce dernier a finalement annoncé son retrait du projet. Sans nouveau réalisateur, il semble que le remake de Scarface soit à nouveau mis de côté, et cette fois-ci, il pourrait bien ne jamais sortir de l’ombre.

