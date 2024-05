Ces acteurs qui ont failli jouer dans Matrix

Sandra Bullock, Michelle Yeoh, Will Smith ou encore Val Kilmer auraient pu jouer dans la trilogie originale de Matrix, mais diverses circonstances les en ont empêchés.

Tl;dr Plusieurs acteurs célèbres auraient pu jouer dans Matrix.

Will Smith a refusé le rôle de Neo pour tourner Wild Wild West.

Johnny Depp a perdu le rôle de Neo au profit de Keanu Reeves.

Val Kilmer a refusé les rôles de Morpheus et Neo pour tourner At First Sight.

Les acteurs qui auraient pu être dans Matrix

La trilogie originale de Matrix aurait pu avoir un visage différent. De nombreux acteurs, maintenant mondialement célèbres, ont été envisagés pour jouer dans cette trilogie emblématique, mais pour une raison ou une autre, leur participation n’a pas abouti.

Will Smith, le Neo manqué

L’histoire de la non-participation de Will Smith à Matrix est notoire dans l’histoire du cinéma. Connu pour ses rôles dans les films d’action de science-fiction, Will Smith était un choix logique pour les Wachowski, les réalisateurs, mais il n’a pas été impressionné par l’idée de départ de Matrix. Il a donc refusé le rôle pour tourner dans Wild Wild West, un film qui a été un échec. Malgré cela, Will Smith ne semble pas regretter sa décision.

Johnny Depp, un autre Neo potentiel

Johnny Depp a failli jouer trois rôles différents de Keanu Reeves : Johnny Utah dans Point Break, Jack Traven dans Speed et Neo dans Matrix. Pour Matrix, Johnny Depp était l’un des derniers prétendants après que les Wachowski et Warner Bros. aient fait des offres à plusieurs autres stars qui ont également refusé le rôle de Neo. Finalement, Keanu Reeves a su faire de Neo un héros d’action discret mais incroyablement compétent, à tel point que personne ne pouvait imaginer quelqu’un d’autre dans ce rôle.

Val Kilmer, le choix pour Neo et Morpheus

Val Kilmer a été envisagé pour jouer Morpheus et Neo, mais a décliné les deux rôles pour tourner dans le drame romantique At First Sight, qui n’a pas été bien accueilli. Cependant, il semble que les Wachowski et/ou Warner Bros. souhaitaient vraiment que Val Kilmer soit dans Matrix, malgré sa réputation d’être difficile à gérer.