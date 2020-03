Santa Monica Studio : Yumi Yang remplace Shannon Studstill

Yumi Yang est la nouvelle directrice du studio de God of War.

Avec pratiquement 20 ans d’expérience au sein de la famille PlayStation (productrice, chef de projet, responsable de développement), Yumi Yang est promue à la tête de Santa Monica Studio afin de pallier le départ de Shannon Studstill qui est désormais chez Stadia Games and Entertainment : “Après près de deux décennies et d’innombrables contributions importantes au riche héritage de Santa Monica Studio, Yumi a le respect et la confiance incontestés de ses pairs. Grâce à sa vaste expérience et à sa profonde compréhension de l’ADN créatif du studio, elle est parfaitement positionnée pour conduire le studio vers un avenir audacieux et passionnant.”

Shannon Studstill restera dans le coeur Santa Monica Studio et Sony

En plus d’annoncer le nouveau poste de Yumi Yang, la filiale de Sony Interactive Entertainment a souhaité remercier Shannon Studstill pour ses bons et loyaux services au sein de SMS : “Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à Shannon Studstill pour son nouveau rôle. Sous sa direction, le studio qu’elle a aidé à fonder il y a plus de vingt ans s’est magistralement réinventé et a créé sa plus grande franchise avec God of War. Dans son rôle de vice-présidente du développement des produits, Shannon a aidé de petites équipes indépendantes à s’incuber au sein du studio, ce qui a conduit à des œuvres révolutionnaires comme Journey et The Unfinished Swan. Tout PlayStation est reconnaissant pour ses nombreuses années de services exemplaires et pour son audacieuse vision créative.”

Le directeur créatif Cory Barlog n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pense de Shannon Studstill sur les réseaux sociaux. Cette dernière a également dit ce qu’elle pense de celui qui s’est démené pour refaçonner la licence God of War.