Saints Row accueille Vallejo avec A Song Of Ice And Dust

A Song Of Ice And Dust, la troisième et dernière extension de Saints Row, se déroule dans le nouveau quartier de Vallejo de la ville du crime, Santo Ileso.

Dans l’extension A Song Of Ice And Dust de Saints Row, les joueurs vont s’unir et de défendre le Dustfaire des griffes de la Chill Queen et des Frostlanders à coup de paintball pour vivre l’apogée épique de l’histoire du Dustmoot, le conte de deux « ennemis » (le Boss et Gwen) qui, malgré leurs différences, continuent de se détester. Celle-ci est d’ailleurs accompagnée de cinq nouvelles campagnes, de quatre nouveaux véhicules ainsi que des armes, des tenues et des cosmétiques inédits.

Un trailer pour l’extension A Song Of Ice And Dust de Saints Row

Saints Row : A Song Of Ice And Dust est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store) pour les détenteurs du pass d’extension et peut également être acheté séparément.

Deep Silver Volition présente le nouveau quartier de Saints Row :

Au milieu des avions abandonnés du quartier de Vallejo, récemment découvert dans le sud-ouest de notre bien-aimé bourg, partez à l’aventure pour protéger la DustFaire et la couronne qui orne votre chef. Pour accomplir votre quête, vous devrez ci-devant avoir obtenu votre couronne en terminant toute l’aventure principale du Simulacre de poussière. Subséquemment, imposez-vous comme véritable paladin de la DustFaire. Terminez les jeux de la fête, remuez-vous les méninges pour confondre un félon meurtrier et faites preuve de ruse pour dérober de puissantes reliques et les protéger de la glaçante Reine au sang froid. Prononcez un discours putass… exalté pour motiver vos troupes et envoyez force Givrés au trépas afin d’obtenir le droit de manier le Marteau de l’Interdit, la seule arme forgée capable de terrasser cette frigide menace. Ô noble sicaire, serez-vous à la hauteur du défi ?