Saints Row accueille New Birmingham Island avec Doc Ketchum’s Murder Circus

Doc Ketchum’s Murder Circus, la deuxième extension de Saints Row, se déroule dans New Birmingham Island, une version réaménagée du quartier de Boot Hill de la ville du crime, Santo Ileso.

Dans l’extension Doc Ketchum’s Murder Circus de Saints Row, les joueurs sont embarqués dans un jeu télévisé clandestin et compétitif mis au point par le Doc Ketchum qui est représenté sous la forme d’un nouveau mode solo avec un gameplay de type horde. Celui-ci propose d’ailleurs d’incarner quatre nouveaux personnages jouables, chacun doté de capacités uniques.

Un trailer pour l’extension Doc Ketchum’s Murder Circus de Saints Row

Saints Row : Doc Ketchum’s Murder Circus est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store) pour les détenteurs du pass d’extension et peut également être acheté séparément.

