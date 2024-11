Ryan Reynolds clarifie la présence de Deadpool dans Avengers 5

Ryan Reynolds révèle enfin si Deadpool fera une apparition dans Avengers 5 !

Tl;dr Ryan Reynolds reste évasif sur une possible apparition de Deadpool dans Avengers: Doomsday.

Il pourrait garder le secret pour réserver une surprise aux fans.

Il est aussi possible que Reynolds ignore encore si Deadpool sera dans le film.

Le mystère autour de Deadpool dans « Avengers: Doomsday »

Le mutisme de Ryan Reynolds, interprète de Deadpool, concernant la possible inclusion de son personnage dans Avengers: Doomsday alimente les spéculations. L’acteur, réputé pour son sens de l’humour et sa discrétion sur les projets en cours, laisse planer le doute.

Entretenir le suspense

Interrogé par Variety, Reynolds a préféré ne pas se prononcer sur la présence de Deadpool dans le prochain opus des Avengers. Dans une déclaration laconique, il a simplement déclaré : « Je ne fais pas de mystère. Nous verrons ce qui se passera. » Cette déclaration évasive pourrait cacher une volonté de préserver le suspense et de surprendre les fans.

Une incertitude réelle ?

Il est également possible que Reynolds ignore réellement si Deadpool fera partie du casting de Avengers: Doomsday. Contrairement aux précédents films des Avengers, Doomsday et Secret Wars ne seront pas tournés simultanément. Il se pourrait donc que Marvel soit encore en train de planifier les dates de tournage et d’évaluer la disponibilité des acteurs. En attendant, le mystère reste entier.