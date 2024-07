Ryan Reynolds porte-t-il réellement le costume de Deadpool ?

Dans les films de Deadpool, Ryan Reynolds porte réellement le costume du célèbre "Mercenaire à grande bouche" (Merc with a Mouth) pour de nombreuses scènes, bien que certaines cascades utilisent des doublures.

Depuis son apparition en 2009 dans le film X-Men Origins: Wolverine, l’acteur américain Ryan Reynolds incarne le personnage de Deadpool à l’écran. Malgré son âge, il continue d’enfiler le costume complet de Deadpool, démontrant ainsi son engagement et sa passion pour ce rôle.

Ryan Reynolds, qui était dans la quarantaine lors du tournage de Deadpool & Wolverine, n’a pas hésité à repousser ses limites physiques. Bien qu’il soit habitué à maintenir une bonne forme physique pour son travail, l’âge a probablement affecté sa capacité à réaliser certaines cascades. Cependant, le costume lui permet de remplacer facilement par une doublure pour les scènes d’action les plus difficiles.

Bien que le visage soit souvent considéré comme l’atout principal d’un acteur, Ryan Reynolds a réussi à exprimer une grande palette d’émotions en utilisant uniquement sa voix et sa gestuelle, son visage étant entièrement couvert par le costume. Le directeur Shawn Levy a fait l’éloge de cet exploit, estimant que le recours à une doublure aurait pu nuire à la qualité de la performance.

Il est à noter que Ryan Reynolds n’hésite pas à confier certaines scènes à des doublures, notamment lorsque les cascades sont trop dangereuses ou nécessitent une formation spécifique. Parmi les doublures qui ont travaillé sur le film Deadpool & Wolverine, on compte Karanja Augostos, James Cox, Rick English, James Harris, Erol Ismail, Jonny James et Antonio Oliveira.

On en pense quoi ?

L’engagement de Ryan Reynolds envers son personnage de Deadpool est admirable. Malgré son âge, il continue de pousser ses limites pour offrir aux fans une performance authentique et mémorable. Son dévouement et son talent sont une source d’inspiration pour les acteurs de tous âges. Il montre qu’avec passion et détermination, on peut toujours donner le meilleur de soi, peu importe les défis que l’on rencontre.