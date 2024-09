Ryan Butcher, futur héros ou méchant de The Boys ?

Né du viol de Becca Butcher par Homelander, Ryan hérite des pouvoirs redoutables de son père, comme la super-force et la vision laser. Au centre de The Boys, il incarne un enjeu moral majeur : influencé par l’amour bienveillant de sa mère, il pourrait devenir un héros, mais son lien avec Homelander et ses pouvoirs dangereux font de lui un potentiel futur méchant s’il cède à l'influence destructrice de son père.

Tl;dr La saison 5 de The Boys promet une évolution importante pour Ryan Butcher.

Ryan Butcher doit décider s’il sera un héros ou un méchant, influencé par Homelander et Billy Butcher.

Ryan, malgré ses erreurs, montre une volonté d’aider les autres.

Sans mentor positif, Ryan risque de sombrer dans la voie du mal.

Le destin incertain de Ryan dans The Boys

La série télévisée The Boys (produite par Sony Pictures Television et diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video), connue pour son approche audacieuse et sans filtre des super-héros, entame sa cinquième saison avec un grand enjeu en perspective : le devenir de Ryan, le fils biologique de Homelander.

Pris entre deux feux

Ryan a été élevé dans un environnement artificiel, surveillé par Vought International et loin du monde extérieur. Manipulé avant même sa naissance, il est devenu le centre d’un conflit entre Homelander, son père, et Billy Butcher, l’homme que sa mère aimait. Le destin de Ryan dans la saison 5 de The Boys dépendra de sa capacité à faire le bon choix, entre le héros et le méchant.

Des choix déterminants pour Ryan

Lorsque Ryan a dû choisir entre Homelander et Billy Butcher après la mort de sa mère, il a choisi Butcher. Ce choix, l’un des premiers où il a réellement eu son mot à dire, montre sa capacité à prendre les bonnes décisions lorsqu’on le laisse faire. Cependant, malgré sa volonté d’aider les autres, Ryan a été manipulé par Homelander pour punir ceux qui lui semblent mériter une leçon. Ce penchant pour la punition pourrait le mener sur un chemin sombre.

La menace de l’absence de mentor

Dans l’univers des super-héros, de nombreux personnages bénéficient de l’aide d’un mentor pour les guider. Ryan, pour sa part, n’a pas cette chance. Homelander l’encourage à être destructeur et sans pitié, alors que Billy Butcher cède à ses propres démons. Sans personne pour le guider dans la bonne direction, Ryan risque de succomber à la tentation du mal.

Un espoir malgré tout

Malgré tout, Ryan Butcher a montré une volonté de résister à la manipulation de Vought International. Lors d’un tournage en direct, il a dénoncé les messages problématiques de l’entreprise, défiant Homelander et Vought International. Cet acte de résistance, bien que risqué, montre un potentiel héroïque chez Ryan.