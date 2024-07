Ces énigmes que l’épisode final de la saison 4 de « The Boys » doit résoudre

La saison 4 de "The Boys" laisse plusieurs intrigues en suspens.

Tl;dr La saison 4 de The Boys laisse plusieurs intrigues en suspens.

La série met l’accent sur les aspects politiques, préparant la saison 5.

Des questions subsistent sur les pouvoirs de Butcher et l’identité réelle de Starlight.

Les personnages doivent faire face à des dilemmes politiques et personnels importants.

L’intrigue épaissit dans la saison 4 de The Boys

Dans l’avant-dernier épisode de la saison 4 de The Boys, de nombreuses questions restent en suspens. Après un début de saison relativement lent, la série a trouvé son rythme à partir du quatrième épisode, construisant progressivement un dénouement dramatique.

Un virage politique

Contrairement aux saisons précédentes, qui équilibraient l’action avec l’intrigue politique, la saison 4 a davantage mis l’accent sur les aspects politiques de son intrigue générale. Plusieurs des mystères non résolus tournent autour des luttes de pouvoir à l’intérieur et à l’extérieur de Vought, et des transformations significatives des personnages comme Butcher, Ryan et Starlight.

Les pouvoirs de Butcher et l’identité de Starlight

Une question persistante concerne les pouvoirs de Butcher. Depuis l’incident de l’épisode 4, un mystère plane sur ses pouvoirs. Sa force surhumaine et sa capacité à projeter des rayons de chaleur de ses yeux pourraient être liées aux vers qui rampent sous sa peau. De plus, un rebondissement choquant révèle que Starlight, qui a été avec Hughie tout au long de la saison, est en réalité une métamorphe.

Des enjeux politiques et personnels

D’autres enjeux politiques se profilent à l’horizon. Par exemple, Sister Sage semble vouloir installer Neuman comme nouvelle présidente. De leur côté, les « Boys » doivent trouver un moyen de recréer le médicament pour pouvoir la tuer efficacement. En outre, l’évolution de Ryan, qui défie les dirigeants de Vought à la télévision, laisse entrevoir un espoir pour Butcher.