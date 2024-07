The Boys : un film pour conclure la série après la saison 5 ?

La cinquième et dernière saison de The Boys pourrait ne pas conclure entièrement l'histoire, laissant des intrigues en suspens. Il est possible qu'un film soit envisagé pour apporter une conclusion définitive aux aventures des personnages.

Tl;dr Lazaro Alonso, l’interprète de Marvin Milk, souhaite un film pour conclure la série The Boys.

Eric Kripke, le créateur de The Boys, prévoit de terminer la série avec la saison 5.

Un film serait une satire parfaite du paysage cinématographique des super-héros.

La faisabilité économique d’un film pour le grand écran reste incertaine.

The Boys

Lazaro Alonso, l’un des acteurs principaux de la série à succès The Boys, a exprimé son souhait de conclure la série par un film. La série, créée par Eric Kripke et diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video depuis 2019, suit les aventures de Billy Butcher, Hughie et Marvin Milk, alias Mother’s Milk (MM), dans leur quête pour renverser une équipe de super-héros corrompus.

Des discussions en cours

Selon Lazaro Alonso, il a proposé l’idée d’un film pour conclure la série à Eric Kripke. Cependant, le créateur de la série, qui a déjà annoncé que la cinquième saison serait la dernière, ne semble pas encore convaincu par cette idée :

J’ai proposé à Eric Kripke de conclure la série par un film, sans succès jusqu’à présent. J’imaginais que le dernier épisode de la saison cinq se terminerait par un cliffhanger et qu’on annoncerait ensuite le film que nous tournons depuis le début de la série. Mais il parvient toujours à échapper à cette proposition.

Un film, une bonne idée ?

Conclure The Boys par un film pourrait être une parfaite satire du paysage cinématographique des super-héros. Cependant, la série a déjà prouvé sa capacité à captiver les téléspectateurs avec des séquences d’action spectaculaires et des effets visuels impressionnants. De plus, la réalisation d’un film pour le grand écran pourrait s’avérer économiquement peu viable en raison du coût du marketing et de la classification R inévitable.