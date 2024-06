Les Supes éliminés par Billy Butcher dans The Boys

Dans l'univers brutal de The Boys, Billy Butcher se dresse contre les Supes et orchestre leur chute. Ce duel intense et sans pitié montre que même les plus grands pouvoirs ne sont pas à l'abri de la détermination humaine.

Tl;dr Billy Butcher a tué cinq supes dans les quatre saisons de la série The Boys.

Il a tué Mesmer, un patient supe anonyme, Gunpowder, Splinter et Ezekiel.

La quatrième saison de The Boys est disponible sur Amazon Prime Video.

Billy Butcher n’a toujours pas réussi à tuer son principal objectif : Homelander.

Billy Butcher, un destructeur de Supes

Malgré qu’il ne soit pas un Supe officiel, Billy Butcher s’est imposé comme l’un des personnages les plus redoutables de l’univers de The Boys. Il a fait de la destruction des Supes la mission de sa vie, s’attaquant sans relâche à ces êtres surpuissants au fil des quatre saisons de la série diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

Un palmarès impressionnant

Le parcours sanglant de Billy Butcher dans The Boys a commencé par Mesmer, un télépathe tombé en disgrâce qu’il a éliminé dans un bain de sang. Ensuite, lors de la deuxième saison, il s’est attaqué à un patient supe anonyme, qui avait la capacité de projeter des rafales psychiques d’énergie. Dans la troisième saison, c’est Gunpowder, un héros armé jusqu’aux dents, qui a fait les frais de la vengeance de Butcher.

La quatrième saison de The Boys : une nouvelle ère de carnage

La quatrième saison de The Boys, désormais disponible sur Amazon Prime Video, est marquée par les meurtres de Splinter et Ezekiel, portant le nombre total de Supes tués par Billy Butcher à cinq. Malgré ses efforts, il n’a pas encore réussi à atteindre son principal objectif : tuer Homelander.