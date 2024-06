Eric Kripke confirme : le twist du comics “The Boys” n’arrivera pas dans la série Amazon Prime Video

Le twist du comics "The Boys" ne sera pas dans la série.

Un retournement de situation supprimé

Dans une récente interview pour Variety, le showrunner de The Boys, Eric Kripke, a confirmé un changement majeur par rapport à la bande dessinée originale. En effet, le twist selon lequel Black Noir serait un clone maléfique de Homelander ne figurera pas dans l’adaptation en série de Prime Video. Cette décision prend racine dans la volonté de Kripke de préserver Homelander comme le principal antagoniste de la série.

Homelander, un antagoniste incontournable

Le personnage de Homelander a été soigneusement construit au fil des saisons pour devenir une menace de plus en plus instable et dangereuse. L’inclusion du twist aurait alors été décevante et aurait enlevé toute l’importance accordée à Homelander en tant que principal méchant de la série. Ainsi, le showrunner a choisi de privilégier la continuité et la cohérence du personnage.

Un choix justifié

En omettant ce retournement de situation, Kripke assure que Homelander restera une menace imposante jusqu’à la saison 5 de The Boys. De plus, la série étant une adaptation assez libre de la bande dessinée originale, ce choix éditorial s’inscrit parfaitement dans la démarche d’adaptation.