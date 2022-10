Roku pourrait se lancer bientôt sur le marché de la domotique

Roku s'apprêterait à débarquer sur le marché de la domotique avec des ampoules, des caméras, des prises et des apps dédiées.

Le marché de la domotique, ou plus globalement des objets connectés, quels qu’ils soient, est en pleine expansion. Si l’on trouve déjà plusieurs poids lourds bien implantés, il y a encore de la place pour d’autres. Et il pourrait y en avoir une pour Roku. C’est tout du moins ce que pense le spécialiste du streaming pour la télévision.

Roku aurait en effet, selon le post d’un utilisateur Reddit et un rapport de Zatz Not Funny, envie de se lancer sur le marché de la maison connectée avec des ampoules connectées, des bandeaux lumineux et autres caméras de sécurité. Les produits seraient proposés sous marque blanche Wyze et il semblerait aussi que Roku travaille actuellement sur une chaîne Smart Home et une application mobile dédiée.

Les images, apparemment prises sur le site web de Walmart, montrent des ampoules connectées blanche et couleur Roku, un bandeau lumineux Roku, une prise connectée Roku, des caméras de sécurité pour l’intérieur et l’extérieur Roku. Ces produits ressemblent trait pour trait aux Wyze Cam v3, Cam Pan V2 et autres produits de la marque.

Avec les apps TV et smartphone, Roku pourrait permettre à ses utilisateurs de visualiser et contrôler les flux des caméras, les ampoules, les prises connectées, etc. Nulle mention des tarifs de ces accessoires, mais le produit Wyze comme la Cam Pan V2 coûte 34 $ et l’ampoule couleur 23 $ – bien plus abordable que ce que proposent Nest ou Philips, par exemple -. Ceci étant dit, Wyze a récemment suscité une vive controverse pour ne pas avoir corrigé les failles de sécurité de ses caméras à temps. En décembre 2019, l’entreprise avait été victime d’une fuite de données qui avait exposé les informations de 2,4 millions de clients.