RoadOut : un monde post-apocalyptique avec exploration de donjons et course automobile

Le studio brésilien Rastrolabs dévoile RoadOut.

RoadOut se présente comme une aventure narrative post-apocalyptique qui combine des éléments d’action-RPG en vue de dessus et des mécanismes de conduite :

Après un grand cataclysme, il ne reste plus qu’un monde dominé par une I.A. et des groupes de rebelles qui se réfugient dans une zone désertique connue sous le nom de Dead Zone. Claire survit dans ce monde en exécutant des contrats sur le marché noir pour les dirigeants locaux, impliquant des livraisons, des sabotages et des meurtres. La zone morte, qui n’est plus si morte, est occupée par trois factions rivales, à savoir Les Wasteheads, les SaibaKuran et l’Ordre du Nouveau Code. En enquêtant sur son passé, Claire découvre d’étranges preuves qui lient son existence à l’origine de l’I.A. qui contrôle ce nouveau monde post-apocalyptique.

Un trailer pour RoadOut

RoadOut sortira en 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam.