Ricky Stanicky : Zac Efron engage John Cena comme faux ami, le chaos s’ensuit

Amazon Prime Video dévoile la bande-annonce de Ricky Stanicky, une comédie avec Zac Efron et John Cena.

Tl;dr Ricky Stanicky avec Zac Efron débarque le 7 mars prochain sur Amazon Prime Video.

Le personnage de John Cena joue un ami imaginaire.

Retour de Zac Efron à la comédie après un virage vers le drame.

Sortie imminente d’une autre comédie avec Zack Efron sur Netflix.

Une comédie débordante sur Prime Video

La bande-annonce du nouveau film de Zac Efron, Ricky Stanicky, suscite l’enthousiasme. Dirigé par Peter Farrelly, le réalisateur derrière Dumb and Dumber et There’s Something About Mary, ce film, dont la première est prévue sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, met en scène un groupe d’amis qui invente un personnage fictif pour s’autoriser des escapades rocambolesques. Cependant, lorsqu’ils doivent prouver son existence, ils sont contraints d’embaucher un acteur imprévisible, incarné par John Cena, pour jouer Ricky dans la réalité.

Les complications d’un mensonge

Dans la bande-annonce, le trio invente un accident médical pour Ricky, leur permettant de s’évader à Atlantic City. Mais leur mensonge se complique lorsque l’un d’eux est injoignable pendant que sa femme accouche, les forçant à convaincre leurs familles de l’existence réelle de Ricky. La dévotion de John Cena à son rôle fait dérailler leurs plans.

Le retour de Zac Efron à la comédie

Ricky Stanicky marque un retour à la comédie pour Zac Efron, un style qu’il n’a pas adopté depuis plus d’une demi-décennie avec des films tels que Mike and Dave Need Wedding Dates et Dirty Grandpa. Récemment, Zack Efron s’est orienté vers des rôles plus dramatiques, comme son interprétation saluée dans The Iron Claw de A24.

Le futur incertain de Zac Efron

Ricky Stanicky n’est que le début du retour de Zack Efron à la comédie. Il est prévu qu’il enchaîne avec A Family Affair de Netflix, une comédie romantique où il joue une star qui tombe amoureuse de la mère de son assistante, incarnée par Nicole Kidman. Après deux comédies successives, il reste à voir quelle direction Zack Efron choisira pour ses performances après 2024.