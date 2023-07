Revivez l’internet des années 1990 avec Neocities

Neocities est un site totalement loufoque, un site qui veut faire revivre l'internet des années 1990. Avec des pages qui piquent les yeux. Littéralement.

Il fut un temps où internet n’existait pas. Et quand le web est arrivé, c’est une bête curieuse. Avec toutes sortes d’excentricités, visuelles et sonores. Si cette époque vous manque et que vous voudriez y replonger, vous pouvez aller vous perdre sur Neocities. Lancé en 2013 pour sauver le contenu de la société d’hébergement web GeoCities, Neocities a évolué en un réseau contenant plus de 600 000 sites créés par des humains avec les technologies de l’époque : du HTML et du Javascript basiques.

Les vieilles modes ne meurent jamais

Naviguer sur Neocities vous plonge dans une réalité alternative dans laquelle le web 1.0 ne serait jamais mort. Avec des tonnes de pages abandonnées, non terminées, de la musique qui se lance quand vous ouvrez une page, des GIF animés sur les pages en construction, des designs qui font mal aux yeux, etc.

La principale différence avec les vraies pages des années 1990, c’est le ton. Les sites de Neocities sont gérés par des jeunes, ou tout du moins des gens qui connaissent les outils du web, et qui choisissent à dessein des styles dépassés. Si les vraies pages des années 1990 voulaient mettre en avant les nouveautés, les sites de NeoCities s’attachent à préserver ce passé via des collections choisies de titres qui clignotent, de livres d’or à signer, de déclarations très personnelles.

Neocities permet à tout un chacun de s’inscrire et de créer une page, avec 1 Go de stockage et 200 Go de bande-passante. Et si cela ne suffit pas, un abonnement à 5 $ par mois vous offre 50 go de stockage et bien plus de bande-passante. Une fois votre page réservée, vous pouvez suivre les tutoriels de Neocities pour apprendre à maitriser le HTML, le CSS et le Javascript.

Vous pouvez visiter des pages de Neocities pour vous inspirer, mais le mieux reste d’aller faire un tour sur GeoCities directement.

GeoCities – l’internet de demain d’hier, aujourd’hui

Lancé en 1995, GeoCities était l’un des premiers services d’hébergement gratuit, pour des sites créés par les utilisateurs. Plus de 38 millions de pages étaient hébergées par le service lorsque Yahoo le débranchait en 2009. De nombreux sites sont aujourd’hui encore disponibles via web archive ou vous pouvez découvrir directement l’archive GeoCities, avec des sites organisés en “quartiers” comme à l’époque.

Trucs et astuces pour donner une touche 1990 à votre site

Si vous voulez réaliser un site dans le plus pur esprit des années 1990, gardez bien à l’esprit que les choix de design étaient faits par des gens qui n’avaient aucune idée du design.

Voici certaines pistes :

Arrière-plan répété : l’espace était limité à l’époque, les arrière-plans étaient souvent des motifs répétés de 64 x 64 pixels.

: l’espace était limité à l’époque, les arrière-plans étaient souvent des motifs répétés de 64 x 64 pixels. Resserrez tout : tout était souvent très serré, pour pouvoir tout voir en un coup d’œil.

: tout était souvent très serré, pour pouvoir tout voir en un coup d’œil. Ou contentez-vous du nécessaire : une alternative était de n’afficher que du texte, ou pire encore, que des liens vers des fichiers.

: une alternative était de n’afficher que du texte, ou pire encore, que des liens vers des fichiers. Animez tout ce que vous pouvez : il vous faudra des trucs qui clignotent, du texte qui défile, des GIF animés, autant que possible. Et pourquoi pas directement dans l’arrière-plan ?

: il vous faudra des trucs qui clignotent, du texte qui défile, des GIF animés, autant que possible. Et pourquoi pas directement dans l’arrière-plan ? Ajoutez des frames : pour que vos visiteurs naviguent sans effort sur votre site, utilisez des frames. Cette page est une vraie masterclass en la matière.

: pour que vos visiteurs naviguent sans effort sur votre site, utilisez des frames. Cette page est une vraie masterclass en la matière. N’éditez jamais votre contenu : Ne perdez pas de temps à réfléchir à votre contenu. Publiez, simplement. C’est votre page, brute.

: Ne perdez pas de temps à réfléchir à votre contenu. Publiez, simplement. C’est votre page, brute. N’oubliez d’inclure les récompenses que vous avez obtenues : les gens des années 1990 adoraient afficher leurs récompenses et prix gagnés ici ou là. Si vous n’en avez pas, inventez-les.

: les gens des années 1990 adoraient afficher leurs récompenses et prix gagnés ici ou là. Si vous n’en avez pas, inventez-les. Incluez votre numéro ICQ : pour que vos visiteurs puissent vous retrouver sur ICQ, indispensable (vous savez ce que ce c’est, pas vrai ?)