Yahoo licencie massivement, 20 % de sa masse salariale est concernée

Yahoo amorce une énorme vague de licenciements, conséquence d'une nouvelle stratégie publicitaire sous la direction de sa nouvelle société mère.

Yahoo est la dernière société de la tech en date à annoncer une grande vague de licenciements, mais la raison est quelque peu différente. Dans une interview concernant cette annonce de se séparer de 20 % de sa masse salariale, un directeur de Yahoo expliquait que cela n’avait rien à voir avec la situation financière de l’entreprise. Contrairement à Twitter, Alphabet, Dell ou Disney qui subissent tous le contrecoup de la pandémie.

Yahoo est dans une situation différente. Elle a perdu sa place importante qu’elle avait il y avait quelques années. Verizon avait racheté la société pour plusieurs milliards de dollars en 2016, introduisant par la suite la marque Oath, incluant AOL et Yahoo. Verizon était parvenu à revendre le tout pour la moitié de ce qu’elle avait déboursé en septembre 2021, à Apollo Global Management. Sous sa nouvelle société parente, Yahoo est redevenu peu ou prou Yahoo – il avait existé en tant que Verizon Media aux côtés d’AOL – et aujourd’hui, l’entreprise opère un grand changement stratégique dans ses opérations de publicité.

Yahoo a une nouvelle stratégie publicitaire sous la direction de sa nouvelle société mère

Au moment de son acquisition, le PDG d’alors, Guru Gowrappan, déclarait que la vie sous la direction Apollo marquerait “une nouvelle ère” pour l’entreprise. Guru Gowrappan avait ensuite obtenu un rôle de conseiller senior et Yahoo avait nommé un ancien grand cadre de Tinder, Jim Lanzone, comme nouveau PDG. Dans une interview publiée par Axios, ce dernier annonce que Yahoo va licencier plus de 1 600 personnes, soit environ 20 % de sa masse salariale totale. La raison est purement stratégique, Yahoo ayant décidé de ne plus tenter de lutter contre le géant Google dans le monde de la publicité.

Cette vague de licenciements se fera en deux parties : la majorité des employés sont licenciés dès aujourd’hui, les derniers – environ 10 % – seront fixés sur leur sort durant le second semestre 2023. Yahoo prévoit de passer sur Taboola au lieu de sa propre plateforme de publicité Gemini, ce qui n’est pas non plus une mince affaire. Axios rapporte que Yahoo va faire disparaître sa plateforme fournisseur pour se concentrer sur celle dédiée à la demande, laquelle sera connue sous le nom de Yahoo Advertising. Selon cette interview, il semblerait que Yahoo cherche désormais à se concentrer pleinement, pour l’heure, sur ses propres actifs, comme Yahoo News, ainsi que sur des accords de publicité avec des sociétés du Fortune 500.