Yahoo News se refait une beauté avec une refonte alimentée par l’IA

Les technologies sous-jacentes proviennent de l'acquisition de Artifact par l'entreprise. Qu'est-ce que cette acquisition peut signifier pour l'avenir de l'entreprise ?

Tl;dr L’application Yahoo News est maintenant assistée par l’IA grâce à l’achat d’Artifact par Yahoo.

L’application propose une personnalisation du flux d’actualités, la possibilité de souligner les titres trompeurs et une mise en avant des points clés d’une actualité.

Yahoo a également transformé le design de sa page d’accueil.

L’application Yahoo News actualisée est d’ores et déjà disponible aux États-Unis sur iOS et Android.

Une nouvelle ère pour Yahoo News app

Les amateurs de nouvelles vont désormais bénéficier d’un outil d’information sur-mesure, grâce à la nouvelle app Yahoo News, rendu intelligent par le biais de l’intelligence artificielle. C’est une avancée majeure dans le domaine de la consommation des actualités qui doit son existence à l’acquisition d’Artifact par Yahoo.

Du sur-mesure grâce à l’intelligence artificielle

C’est en avril qu’a eu lieu cet achat déterminant pour l’application de Yahoo. Artifact, avant sa disparition, produisait des recommandations de nouvelles générées par l’IA. Aujourd’hui, cette technologie permet à Yahoo d’améliorer son service d’agrégation de nouvelles, visé par plus de 180 millions de visiteurs uniques chaque mois aux États-Unis. L’application permet à chacun de “sélectionner les sujets et les éditeurs” qui lui intéressent, de bloquer les mots-clés ou les éditeurs indésirables, pour offre ainsi une personnalisation du flux d’actualités.

Pertinence et gain de temps

En d’autres termes, le nouvel outil de Yahoo est conçu pour vous faire gagner du temps précieux. Cela est rendu possible grâce à une fonctionnalité intéressante qui affiche les “Key Takeaways” ou les points clés d’une histoire, ceux-ci apparaissent en haut de l’article si vous le souhaitez, pour vous aider à mieux cerner ce qui est réellement important. Autre atout de la solution : la capacité à détecter les titres accrocheurs et potentiellement trompeurs. L’IA intervient alors pour “réécrire les titres” qui sont trompeurs ou excessivement sensationnels.

Une évolution continue

Outre l’application, Yahoo a modernisé sa mise en page d’accueil. L’interface utilisateur évoluera en fonction de l’actualité et de vos préférences. De nouvelles fonctionnalités, en grande partie alimentées par l’IA, seront ajoutées au fur et à mesure. Aux États-Unis, l’application mise à jour est déjà accessible aux utilisateurs d’iOS et d’Android. Il est clairement possible de constater une révolution, conduite par Yahoo, à la fois dans la manière dont nous consommons l’information, mais aussi dans la manière dont elle nous est fournie.