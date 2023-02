Google une version de Chrome pour iOS avec son propre moteur de rendu

Google travaille sur un portage de son moteur Blink de Chrome sur iOS, mais dans quel but ?

Les règles de l’Apple App Store imposent que le navigateur Chrome sur iOS utilise le moteur de rendu WebKit (d’Apple) plutôt que le traditionnel moteur Blink (de Google), mais cela n’empêche pas la firme de Mountain View de travailler sur un scenario alternatif. The Register a remarqué que des ingénieurs du géant américain avaient récemment commencé à travailler sur ce que l’on pourrait qualifier de portage de Blink sur iOS.

Le projet est actuellement limité à une app “content_shell” plutôt que Chrome, et l’équipe Chromium qui s’en occupe précise bien qu’il ne s’agit pas d’un “produit livrable”. Le projet n’existe que pour tester le rendu graphique et les performances, selon l’entreprise. Dans un communiqué, un porte-parole de Google déclarait à Engadget que ce portage de Blink n’est qu’un “prototype” qui s’inscrit dans le cadre d’une plus vaste initiative open-source. Celui-ci ne sera pas disponible au public et l’entreprise “continuera de se conformer” aux règles d’Apple.

Nul ne sait cependant précisément pourquoi Google pourrait vouloir Blink sur iOS. Si les règles de la marque à la pomme restent aussi strictes, Google jamais l’autorisation de publier un navigateur basé sur Blink. Seuls celles et ceux qui sont suffisamment techniciens pour compiler et exécuter content_shell pourraient se faire une idée de la chose.

Mais dans quel but ?

Ceci étant dit, ce timing n’est probablement pas une coïncidence. Le gouvernement américain souhaitent que Google et Apple ouvrent leurs plateformes, pour offrir notamment aux utilisateurs la possibilité d’installer des apps qui ne soient pas, ou moins, régies par les règles des stores des constructeurs. Des rumeurs ont aussi émergé récemment affirmant que la firme de Cupertino pourrait autoriser les stores applicatifs tiers sur iOS pour rentrer davantage dans les bonnes grâces des régulateurs européens. Si Apple doit un jour assouplir son approche, les travaux de Google pour porter Blink sur iOS pourraient l’aider à effectuer la transition bien plus rapidement.

Un tel changement pourrait aussi ouvrir la concurrence des navigateurs sur iOS. Cette obligation d’utiliser WebKit doit théoriquement permettre de renforcer la sécurité des appareils en limitant au maximum les failles de sécurité, mais cela donne aussi moins de chances pour les navigateurs tiers de se démarquer, ceux-ci ne pouvant utiliser de moteurs de rendu maison pour être plus rapide ou offrir d’autres fonctionnalités, par exemple, que le Safari d’Apple. Comme sur Android ou sur desktop, un navigateur alternatif pourrait alors offrir bien davantage qu’une interface différente.