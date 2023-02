Google Chrome va devenir un problème sur les PC de vos parents

Google Chrome n'est plus supporté sur Windows 7, 8 et 8.1. Utiliser cette combinaison d'OS et de navigateur aujourd'hui est une très mauvaise idée.

La plupart des ordinateurs de nos parents sont… vieillissants. Pour ne pas dire autre chose. Constater qu’ils continuent de s’allumer jour après jour tient parfois du vrai miracle. Mais si vos parents ont une veille version de Windows, plus précisément Windows 7, 8 ou 8.1, faites attention : Google Chrome va rester figé.

Google Chrome n’est plus supporté sur Windows 7, 8 et 8.1

La firme de Mountain View a en effet acté la fin du support de Chrome sur Windows 7, 8 et 8.1 depuis le 10 janvier. Chrome 109 sera la dernière version majeure publiée pour ces systèmes d’exploitation. Google avait, à l’origine, prévu la fin du support de ces vieilles versions de Windows pour le 15 juillet 2021, avant de la reporter au 15 janvier 2022 à cause du Covid-19. Et l’année dernière, Google décidait finalement de la reporter une fois encore, au 10 janvier.

Personne ne devrait encore utiliser Windows 7, 8 ou 8.1 sur son PC, encore moins nos parents. Ces versions de Windows ne sont déjà plus supportées par Microsoft, ce qui signifie qu’elles sont déjà totalement vulnérables aux failles de sécurité que les hackers et autres personnes malintentionnées pourraient découvrir et utiliser. Microsoft ne corrigera pas non plus ces failles, exposant donc directement les utilisateurs.

C’est pour cette raison que des apps comme Google Chrome abandonnent le navire. Nombre d’entre elles l’ont déjà fait. Désormais, le logiciel est tout simplement trop vieux pour que les développeurs dédient des ressources à le maintenir. De grands noms comme Google peuvent se permettre de conserver leurs apps populaires, ce qui explique pourquoi Windows 7 peut toujours faire fonctionner Chrome à l’heure d’écrire ces lignes.

Utiliser cette combinaison d’OS et de navigateur aujourd’hui est une très mauvaise idée

Alors certes, le navigateur peut fonctionner, mais ce n’est absolument pas sûr. Dans la mesure où Microsoft ne fournit plus de mises à jour de sécurité pour Windows 7, Google ne proposera pas non plus de mises à jour de sécurité pour ces versions de Chrome. Quiconque utilise cette combinaison de logiciels met sa sécurité à risque et devrait, évidemment, mettre à jour ces logiciels vers des versions encore supportées officiellement.

Même si les gens tentent de s’accrocher à ces plateformes, il arrivera un moment où ce ne sera tout simplement plus possible. Chrome restera dans sa version 109, des sites et services finiront par ne plus être compatibles avec le navigateur. Et au final, le manque de fonctionnalités forcera les gens à aller de l’avant.