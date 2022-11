Yahoo investit dans la publicité numérique et mise sur Taboola

En plus de faire l'acquisition de 25% du capital de Taboola, le géant du web Yahoo a conclu un accord commercial exclusif d'une durée de 30 ans avec l'une des plus grandes plateformes de découverte de contenu en ligne, d'acquisition d'audience et de publicité native.

En alimentant les solutions de publicité native de Yahoo, Taboola contribuera à offrir une plus grande visibilité, de meilleures performances de campagne et une expérience utilisateur améliorée, en soutenant les marques qui continuent à rechercher des options publicitaires alternatives en dehors des réseaux fermés. Taboola continuera à investir massivement dans la recherche et le développement, en améliorant la façon dont les gens découvrent les choses qu’ils peuvent aimer, et en renforçant son leadership dans la publicité contextuelle.

We announced a HUGE 30-yr partnership w/ @Yahoo! 🎉Taboola will power native advertising on all Yahoo’s digital properties, reaching nearly 900M monthly active users, creating a contextual powerhouse for advertisers + expected ~$1B opp in annual revenue. https://t.co/HPwJaWYC68 — Taboola (@taboola) November 28, 2022

Jim Lanzone, PDG de Yahoo, propriété du fonds de capital-investissement Apollo Global Management, a déclaré :

Le partenariat avec Taboola permet à Yahoo d’améliorer encore les offres contextuelles et natives au sein de notre offre publicitaire unifiée. Ce partenariat permet également à Yahoo et à Taboola de continuer à se différencier sur le marché, en améliorant l’expérience des utilisateurs, des annonceurs et des éditeurs sur l’ensemble de leurs sites, tout en bénéficiant de la tendance à long terme de la publicité native numérique. Avec Taboola, nous allons maximiser la portée et les performances des campagnes pour les annonceurs, améliorer les opportunités de monétisation pour les éditeurs et offrir aux utilisateurs des expériences améliorées et respectueuses de la vie privée. Alors que nous continuons à construire la prochaine ère de Yahoo, nous sommes ravis d’avoir des partenaires solides à nos côtés.

Taboola cède 25% de ses parts à Yahoo

Le partenariat permettra à Yahoo d’améliorer ses propres offres unifiées pour les annonceurs, d’améliorer l’expérience des consommateurs à travers les propriétés médias détenues par Yahoo, et de participer à une importante création de valeur partagée en tant que principal actionnaire unique de Taboola. Avec le soutien à long terme d’Apollo Global Management, l’alignement avec les actionnaires et l’engagement à soutenir les plateformes d’annonceurs des deux sociétés, le partenariat accélérera les plans de croissance de Taboola et de Yahoo dans un secteur attractif du marché. L’accord représente une forte croyance d’Apollo Global Management dans la stratégie de Taboola et dans son avenir en tant qu’offre leader pour les annonceurs, les éditeurs et les commerçants sur le web ouvert.

Adam Singolda, fondateur et PDG de Taboola, a déclaré :

Yahoo est un pionnier de l’Internet, représentant l’un des éditeurs les plus importants, les plus fiables et les plus sophistiqués au monde. Partout où je regarde, je vois une opportunité de croissance fulgurante pour nous deux – native, eCommerce, Video, header bidding (display) et plus encore. Ce partenariat profitable pour tous accélérera considérablement notre croissance, en élargissant notre portée à un plus grand nombre d’utilisateurs sur le web ouvert avec un trafic à forte intention, afin de fournir des solutions de classe mondiale aux annonceurs, éditeurs, commerçants et utilisateurs dans un monde sans cookies. Pour les éditeurs du web ouvert, nous serons en mesure d’investir encore plus dans la croissance des revenus, de l’engagement et de l’audience à l’avenir, en permettant aux annonceurs de performance, de marque, aux marchands ainsi qu’aux agences d’atteindre les utilisateurs dans un environnement de confiance et de qualité. Ce partenariat est un grand pas vers la réalisation de notre objectif de générer 1 milliard de dollars en ex-TAC (Traffic Acquisition Cost) d’ici 2025.