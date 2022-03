Returnal : la mise à jour Ascension va amener un mode coopération et les défis infinis de la Tour

Housemarque annonce que Returnal va bientôt accueillir un mode coopération et la Tour de Sisyphe, un enchaînement de vagues d'ennemis de plus en plus dangereuses.

Harry Krueger, directeur créatif du studio finlandais Housemarque, présente le mode coopération pour l’exclusivité Returnal sur PS5 : “Bien que Returnal ait été conçu comme une expérience en solitaire, les puissances hostiles d’Atropos peuvent être quelque peu écrasantes et susciter une envie de camaraderie. Avec notre nouveau mode à deux joueurs en coop en ligne, les joueurs peuvent joindre leurs forces et affronter les épreuves d’Atropos ensemble. En entrant dans le portail Chronosis près du site du crash (et à d’autres endroits précis du jeu), vous aurez la possibilité de créer ou de rejoindre un cycle public. Si vous préférez vivre cette expérience avec un ami, vous pouvez créer un cycle privé à la place. Une fois la connexion établie, une Selene venue d’une autre ligne temporelle rejoindra votre session et votre aventure pourra commencer. En mode coop, le jeu fonctionne de façon similaire au jeu en solo. Cependant, si les joueurs s’éloignent trop l’un de l’autre, une liaison les ramène à la même position. Cela permet d’inciter à la coopération et de faire comprendre aux joueurs que leurs destins sont liés. Si un joueur est mis à terre, il reste de l’espoir : l’autre joueur a la possibilité de le réanimer. Sachez cependant que cela prend un certain temps. Il faudra en tenir compte lorsque vous serez entourés par une horde d’ennemis, à moins que vous ne souhaitiez rejoindre votre camarade dans les profondeurs insondables de l’oubli. Mais le mode coop ne sert pas qu’à créer des liens et un sentiment de camaraderie, il peut également vous permettre de progresser dans le jeu si un obstacle vous bloque la route. La progression est associée à l’hôte, donc si vous avez du mal à triompher d’un biome ou d’un boss, inviter un second joueur peut vous aider à retrouver le chemin de la victoire. Les joueurs invités gardent également une partie de la progression effectuée en coop, comme les journaux de reconnaissance et les xénoglyphes, et plus ils aideront d’autres éclaireurs, plus leur rang d’éclaireur augmentera.”

#Returnal 3.0 includes the free DLC – Ascension – adding co-op to the main game, and our new Endless mode: the Tower of Sisyphus! #StateOfPlay #PS5https://t.co/mV1fBvI3k6 — Housemarque (@Housemarque) March 9, 2022

Des informations sur les défis infinis de la Tour sont également révélées : “Avec Returnal, notre objectif était de trouver un équilibre entre action intense, exploration et narration troublante. Les environnements générés procéduralement d’Atropos offrent un niveau de défi profond et complexe. Avec la mise à jour Ascension, nous voulons proposer du nouveau contenu, mais aussi une nouvelle manière de mettre vos aptitudes de survie et votre persévérance à l’épreuve. Pour rester fidèles à nos racines d’arcade, nous avons créé un mode infini, la Tour de Sisyphe. Les joueurs devront essayer de monter le plus haut possible dans la tour, mais comme dans l’histoire tragique de Sisyphe, l’ascension n’a pas de fin. Les joueurs sont condamnés à périr face à la difficulté croissante du mode. Il ne reste donc plus qu’une question, jusqu’où monterez-vous avant votre inévitable chute ? Le sentiment de réussite est une source de motivation exceptionnelle. Chaque phase de la Tour se termine par un affrontement contre Algos, qui devient lui aussi légèrement plus difficile à mesure que vous progressez dans le mode. Contrairement à la campagne, dans la Tour, les joueurs jouent aussi pour le score. Vous pouvez suivre votre progression et votre meilleur score dans le classement et vous disputer la première place entre amis ou ennemis. Comme la plupart de nos jeux précédents inspirés des jeux d’arcade, vous aurez également un multiplicateur de score. Obtenir et maintenir un multiplicateur de score élevé est indispensable pour obtenir le meilleur score possible. Votre multiplicateur est réduit lorsque vous subissez des dégâts ou lorsque vous n’infligez pas de dégâts pendant un certain temps, alors il faudra constamment jouer avec le feu pour rester dans la course. Bien qu’elle contienne des secrets et des routes optionnelles, la Tour a été conçue comme un concentré d’expérience arcade qui met l’accent sur la survie, le niveau de jeu et la concentration. En plus des nouveaux niveaux, du nouveau boss et de quelques nouveaux objets, du contenu narratif inédit n’attend qu’à être découvert en explorant la Tour. Je ne révélerai rien, mais les joueurs verront de nouvelles bribes du passé traumatisant de Selene et pourront s’en servir pour mieux comprendre son état d’esprit.”

Un trailer pour Returnal : Ascension

La mise à jour Ascension de Returnal arrive d’ici les prochaines semaines.