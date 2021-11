Resident Evil : Welcome To Raccoon City, un “Nightmare Trailer” avec le Tyrant d’Umbrella Corporation

L'horreur est au coeur du nouveau trailer de Resident Evil : Welcome To Raccoon City.

Le nouveau film Resident Evil (produit par Sony Pictures Entertainment, Constantin Film et Screen Gems), qui sortira en salles le 24 novembre prochain, racontera une histoire originale qui englobe les événements des deux premiers jeux de Capcom. Situé dans les années 1990, il explorera les secrets du mystérieux Manoir Spencer et de la malheureuse ville fictive Raccoon City. Il met en vedette scène les comédiens Robbie Amell (Chris Redfield), Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Tom Hopper (Albert Wesker) et Avan Jogia (Leon S. Kennedy) dans le rôle des membres d’un groupe de survivants qui va devoir affronter des zombies pour survivre.

Une nouvelle bande-annonce pour Resident Evil : Welcome To Raccoon City

Les premières secondes du fameux “Nightmare Trailer” de Resident Evil : Welcome To Raccoon City montrent une série de poupées et de jouets hantés dans un orphelinat à l’allure sinistre, et l’imagerie effrayante ne s’arrête pas là, avec des mots écrits avec du sang sur le mur et d’autres créatures terrifiantes tapies dans l’ombre.

Certaines des images de cette nouvelle bande-annonce pourraient-elles être tirées de la scène d’ouverture du film ? Le réalisateur Johannes Roberts s’est récemment entretenu avec SFX Magazine à ce sujet : “Nous avons un moment d’ouverture, situé 10 ou 15 ans avant le début du film. Nous sommes dans l’orphelinat de Raccoon City, qui fait partie du deuxième jeu de la licence. Nous rencontrons les jeunes Chris et Claire Redfield, et nous rencontrons Lisa Trevor. Nous sentons que quelque chose ne va pas du tout ici.”