Resident Evil : Welcome to Raccoon City, les premières images du nouveau long-métrage en live-action

Basé sur les deux premiers jeux Resident Evil de Capcom, le film Resident Evil : Welcome to Raccoon City raconte comment l'épidémie du Virus-T d'Umbrella Corporation va transformer Raccoon City en ville industrielle à ville mourante avec des zombies.

Ecrit et réalisé par Johannes Roberts, Welcome to Raccoon City n’aura aucun rapport avec les autres films de la licence Resident Evil, c’est une toute nouvelle origin story et donc un nouveau départ au cinéma : “Il fallait revenir aux jeux et créer un film qui était beaucoup plus un film d’horreur que le genre de film d’action/science-fiction des films précédents. J’ai été très influencé, en particulier par le remake du deuxième jeu et je voulais vraiment capturer l’atmosphère et le ton qu’il avait. C’était tellement cinématographique. Les films précédents étaient très lumineux et brillants alors que celui-ci est sombre et sinistre, entièrement tourné de nuit. Il pleut constamment et la ville est enveloppée de brume. J’ai été très influencé par les techniques cinématographiques des années 1970 ; nous avons beaucoup tourné avec des zooms ! Et il n’y a pas de prises de vue par drone dans le film ou de prises de vue par caméra CGI qui sont physiquement impossibles. Le film a un côté rétro très old-school. J’ai été énormément influencé par des films comme L’Exorciste (et L’Exorciste 3 !), Don’t Look Now et The Shining. Vous pouvez vraiment sentir la texture dans ce film. Rien dans cette ville n’est ultramoderne. On a l’impression qu’elle est délabrée. Je voulais que Raccoon City ressemble un peu à la ville de Deer Hunter, une ville fantôme oubliée du reste du monde. Et toute la structure du film a été très influencée par Assault on Precinct 13.”

Welcome to Raccoon City: Here's your exclusive first look at Claire Redfield, Leon S. Kennedy, Jill Valentine, and more in the new Resident Evil movie. https://t.co/uHXHjFDO6D pic.twitter.com/xfdjJuudQv — IGN (@IGN) August 30, 2021

Contrairement aux anciens films de Paul W.S. Anderson, celui-ci a été fait main dans la main avec l’éditeur japonais Capcom : “Nous revenions toujours au jeu lorsque nous examinions les personnages, les créatures et les lieux ; c’est ce qui nous a guidés pour le faire correctement. Chaque personnage et créature est issu du jeu et, à ce titre, je voulais être aussi fidèle que possible. Je voulais créer une véritable sensation d’immersion pour les fans. Mais c’est aussi ce qui s’est avéré le plus difficile dans l’adaptation d’une propriété intellectuelle comme celle-ci, car je ne voulais pas me contenter de transposer le jeu à l’écran : il fallait que ce soit une œuvre à part entière, avec des personnages et des créatures vivantes (et bien sûr des zombies !) qui soient fidèles au monde. Il y a des trucs cool là-dedans. Je veux dire que certaines créatures sont vraiment incroyables. C’est un mélange de prothèses, d’images de synthèse et de performances des créatures. Il y a des choses merveilleusement effrayantes là-dedans. Vous reconnaîtrez immédiatement les créatures du jeu, mais j’espère que nous sommes allés au-delà du jeu en donnant à ces créations terrifiantes l’impression qu’elles pourraient exister dans la vie réelle.”

Le film Resident Evil : Welcome to Raccoon City en images

Kaya Scodelario campera le rôle de Claire Redfield et Avan Jogia celui de Leon S. Kennedy. Ce dernier porte, sur la première image, son uniforme de police, conformément à ce qu’était son travail au moment de l’incident qui va conduire la destruction de Raccoon City. Dans Resident Evil 2, Leon et Claire Redfield, la sœur de l’officier Chris Redfield du S.T.A.R.S. (joué dans ce film par Robbie Amell), faisaient partie des quelques personnes qui se sont aventurées à Raccoon City après l’épidémie. Ils ont fini par croiser le chemin du chef de la police, Brian Irons, incarné par Donal Logue. Une deuxième image montre Albert Wesker (Tom Hopper), Richard Aiken (Chad Rook), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) et Chris Redfield (Robbie Amell) en train de rôder dans le manoir Spencer qui est décrit comme étant “flippant à souhait”.

Enfin, la troisième image se focalise sur Lisa Trevor, interprétée dans le film par Marina Mazepa. Dans les jeux, c’est la fille adolescente de l’architecte du manoir Spencer, dans la forêt de Raccoon, qui a disparu lors d’une promenade. Les scientifiques d’Umbrella travaillant dans le laboratoire Arklay près du manoir ont fait des expériences sur elle pendant des années, notamment en l’exposant à de nombreux virus. Ces expériences macabres sur Lisa ont conduit Umbrella à découvrir le Nemesis Tyrant et le G-Virus, mais elles l’ont également transformée en une monstruosité dérangée. L’un des scientifiques qui a expérimenté sur elle est le Dr William Birkin joué par Neal McDonough.

Pour mémoire, Resident Evil : Welcome to Raccoon City sortira le 24 novembre prochain au cinéma dans les salles obscures.