Resident Evil : Infinite Darkness date sa sortie en vidéo

L'ensemble des épisodes de la série d'animation Resident Evil : Infinite Darkness seront diffusés dès le 8 juillet prochain sur Netflix.

Produit par Capcom et TMS Entertainment pour la plateforme de streaming Netflix, Resident Evil : Infinite Darkness est animé par le studio Quebico. Hiroyuki Kobayashi assure la production exécutive, tandis que Kei Miyamoto est le producteur de la partie CGI (computer-generated imagery). Yugo Kanno est également à bord, en tant que compositeur.

Basée sur la très populaire franchise de jeux de survie et d’horreur à base de zombies, qui fête cette année son 25ème anniversaire, la série animée reprend les protagonistes de Resident Evil 2, Leon S. Kennedy (Nick Apostolides) et Claire Redfield (Stephanie Panisello), en 2006, et les voit affronter des attaques de zombies ainsi qu’un Tyran entouré de mystère au sein de la Maison-Blanche. Elle accueille également plusieurs personnages originaux dont le secrétaire de la défense Wilson, le chef de cabinet Ryan, les agents spéciaux Shenmei et Patrick ainsi que Jason, membre de l’unité Mad Dogs.

La nouvelle bande-annonce de Resident Evil : Infinite Darkness

Référence absolue parmi les jeux vidéo d’horreur et de survie avec plus de 110 millions d’unités vendues dans le monde entier, la licence Resident Evil se renouvelle sous la forme d’une série originale Netflix d’animation en images de synthèse.