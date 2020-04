Resident Evil 8 pour 2021 en vue à la première personne ?

Cela fait quelques années que les amoureux de la licence Resident Evil n’ont pas eu de nouvel opus à découvrir. Le dernier titre majeur date de 2017, il s’agissait de Resident Evil 7. Et depuis, Capcom a inondé le marché de remakes et remasters en veux-tu en voilà. Cela étant dit, si vous attendez, patiemment ou non, un nouveau titre dans la saga, vous pourriez avoir de la chance… Mais il faudra patienter jusqu’à l’année prochaine.

En effet, si l’on en croit le spécialiste du leak Dusk Golem, Resident Evil 8 arriverait en 2021. Video Games Chronicle est allé de son côté à la pêche aux informations et leurs sources semblent aller dans le même sens. Il pourrait donc y avoir un vrai nouvel opus Resident Evil en 2021. Dusk Golem révèle aussi quelques détails supplémentaires concernant ce jeu. Celui-ci offrirait un certain nombre de “gros changements” et cet ops n’était, à l’origine tout du moins, pas développé pour être un titre “majeur” de la saga.

Selon Dusk Golem, Resident Evil 8 avait en effet démarré en interne sous l’appellation Resident Evil : Revelations 3. Durant la phase de test, les critiques furent tellement bonnes que Capcom décidait d’en faire un titre majeur et le rebaptisait dans le même temps Resident Evil 8. Nous avions déjà appris (par Dusk Golem) que Capcom avait mis fin prématurément à un précédent projet de Resident Evil 8. Celui-ci avait redémarré en 2019. Si l’on en croit le tweet ci-dessus, il devait donc s’agir de ce Revelations 3. Il semblerait aussi que le jeu reste sur une perspective à la première personne, là encore, un aspect dont nous avions déjà entendu parler. Dans tous les cas, si le lancement devait voir le jour en 2021, il faudra patienter plusieurs avant d’avoir les premiers détails officiels.

Okay, so the little game is done. This will be breaking this month with more details later not by myself, but I've needed to clear some stuff up. "Resident Evil 2021" is Resident Evil 8, but it wasn't always RE8. During most of its development it existed as Revelations 3.

