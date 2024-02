Repo Man 2: The Wages of Beer, la suite improbable d’un film de science-fiction devenu culte

Après quatorze ans d'attente, Repo Man, le film culte de 1984, va enfin avoir une suite qui s'inscrit dans la continuité de l'histoire originale, corrigeant ainsi une erreur du passé.

Le retour attendu de Repo Man

La nouvelle vient d’être annoncée : le classique culte de 1984, Repo Man, se voit offrir une suite. Et pour le plus grand plaisir des fans, c’est Alex Cox, le réalisateur du premier volet, qui revient aux commandes.

Une mauvaise suite à oublier

Repo Man 2: The Wages of Beer entend corriger une erreur vieille de 14 ans. En effet, Universal Pictures avait sorti sa propre suite de Repo Man sans l’autorisation du réalisateur originel. Ce nouvel opus s’annonce comme une suite directe du premier film, qui avait connu un succès certain dans les années 1980.

Un nouveau visage pour Otto Maddox

Kiowa Gordon a été choisi pour reprendre le rôle d’Otto Maddox, le personnage principal de Repo Man. Selon Alex Cox, Otto Maddox troquera la reprise de voitures contre le surf sur internet et le détournement de systèmes embarqués.

Réparation d’une injustice

Repo Man 2 ne se contentera pas de prolonger l’histoire du premier volet. Il entend également réparer une injustice créée par Universal Pictures avec leur Repo Men. Ce film, bien qu’inspiré de Repo Man, n’avait aucun lien avec l’histoire originale, décevant ainsi les fans et Alex Cox.