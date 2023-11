Regé-Jean Page sera le nouveau Simon Templar dans le remake de The Saint

Le réalisateur américain Doug Liman mise sur Regé-Jean Page pour The Saint au cinéma.

Réalisée par Doug Liman, à partir d’un scénario de Rory Haines et Sohrab Noshirvani, la nouvelle adaptation cinématographique de The Saint s’inspire en partie des romans de Leslie Charteris parus dans les années 1920 et de la série télévisée britannique des années 1960 avec Roger Moore. Elle suivra Simon Templar, mieux connu sous le nom du Saint, un criminel et voleur à gages à la Robin des Bois qui part à l’aventure dans le monde entier. Si les détails de l’intrigue ne sont pas encore connus, certaines sources affirment qu’il s’agira d’une toute nouvelle version qui réimaginera le personnage et le monde qui l’entoure.

The Saint est le premier rôle majeur de Regé-Jean Page

Ancienne star de Bridgerton, l’acteur Regé-Jean Page produira et jouera dans The Saint. Lorenzo DiBonaventura et Mark Vahradian produiront le film, avec le regretté Robert Evans comme producteur au générique, ainsi que Brad Krevoy. A noter que Doug Liman n’est pas un inconnu pour ce qui est de lancer des franchises majeures, comme il l’a fait avec The Bourne Identity, et de donner une nouvelle tournure aux classiques de l’action, puisqu’il vient de terminer la production d’une autre réimagination très attendue avec Road House de MGM, qui mettra en vedette Jake Gyllenhaal.