Réapprenez à utiliser votre Apple Watch avec watchOS 10

Avec son système d'exploitation watchOS 10, Apple revoit grandement l'expérience utilisateur proposée aux possesseurs d'Apple Watch. Cette nouvelle version majeure change beaucoup de choses. Présentation.

Avec watchOS 10, Apple insuffle un nouveau souffle dans son Apple Watch sans pour autant toucher au design matériel. Désormais, watchOS embrasse pleinement les boutons et la densité d’informations sur les écrans augmente. Plus important encore, à mon sens, les widgets, qui ont le potentiel de transformer totalement la manière dont vous interagissez avec votre Apple Watch, pour le meilleur.

Les widgets viennent tout changer

Balayez ou faites défiler vers le haut avec la Digital Crown et un tout nouveau panneau de widgets apparaît. Par défaut, Apple ajoute une pile Défilement Intelligent, plusieurs widgets dynamiques qui, selon l’algorithme, pourraient vous intéresser. Si vous avez un timer, une séance de sport en cours ou de la musique en lecture, le widget correspondant apparaîtra ici automatiquement. Vous pouvez faire tourner la Digital Crown pour voir davantage de widgets.

Là où les choses deviennent vraiment sympathiques, c’est lorsque vous commencez à personnaliser les widgets. Tapotez et restez appuyé sur l’écran pour entrer en mode édition et commencez à modifier le widget triple raccourci. Vous pourrez ouvrir rapidement une app ou une fonctionnalité dans une app, vous offrant ainsi un cadran minimaliste tout en ayant des accès rapides à vos fonctions favorites.

De là, vous pouvez tapoter sur le bouton Plus pour ajouter des widgets. Ceux d’Apple sont très bien, mais vous vous rendrez compte aussi que les gros widgets du cadran fonctionnent très bien ici, et il y a de nombreuses apps tierces qui proposent leurs widgets. Tapotez sur Épingler pour garder un widget en haut de la liste. Tapotez sur Terminé et le tour est joué. Et parce que c’est une pile intelligente, les widgets changent avec le moment de la journée, selon le contexte et l’heure, mais les widgets épinglés seront toujours affichés en haut de la liste.

Le Centre de contrôle se trouve une nouvelle maison

Si balayer vers le haut de l’écran révèle les widgets, comment faire pour afficher le Centre de Contrôle ? L’ancien Dock, qui affichait une liste des apps récemment utilisées, est mort. À la place, appuyer sur le bouton latéral ouvre désormais le Centre de Contrôle.

Plus de balayage rapide pour changer cadran

Le nouveau design change et les nouveaux widgets sont autant de bonnes choses. Mais avec ces modifications, Apple a désactivé l’ancien geste de balayage pour changer de cadran. Il n’est plus possible de balayer depuis la gauche ou la droite de l’écran pour passer sur un autre cadran. Désormais, il faut tapoter et rester appuyé sur l’écran, puis balayer, et tapoter encore pour sélectionner le cadran désiré. C’est opérationnel, certes, mais on aimerait que ce geste revienne !

L’écran des apps est désormais sensible

L’Apple Watch avait une interface intéressante en nid d’abeille pour afficher les apps. Toutes les apps sont répandues depuis le centre, il fallait balayer pour trouver une app. Si cette disposition ne vous convenait pas, il était possible de voir les applications dans une liste classique triée par ordre alphabétique.

Désormais, l’écran des apps en nid d’abeille lui-même est contenu dans les limites de l’Apple Watch. Il y a toujours la même disposition, mais désormais, il est possible de faire défiler vers le bas pour voir davantage d’apps et les apps restent à la même place. Cela change beaucoup de choses. À tester !

Un meilleur design pour les apps

Apple a adopté un nouveau langage de design pour ses propres apps et il faut espérer que les développeurs tiers s’y mettent. Cette nouvelle interface utilise des couleurs d’arrière-plan et de grands éléments visuels dans des apps comme Activité et Météo, ajoutant de nombreuses nouvelles pages à l’interface. De plus, il y a maintenant des boutons un peu partout. Ce qui était auparavant dissimulé derrière des menus qui demandaient de tapoter et rester appuyé apparaît aujourd’hui dans les coins. Les écrans des apps eux-mêmes affichent désormais bien plus d’informations.

Tapotez, mais pas l’écran

Si vous avez une Apple Watch Series 9 sous watchOS 10.1, vous aurez une toute nouvelle méthode pour interagir avec votre montre, et vous n’avez même pas besoin de tapoter sur l’écran.

Avec sa nouvelle puce, Apple peut désormais détecter lorsque vous venez toucher deux fois votre index et votre pouce, le tout dans le contexte de ce qui est actuellement à l’écran. Par exemple, si un timer est terminé, toucher vos doigts deux fois vient annuler ledit timer. Les Apple Watch plus anciennes peuvent aussi utiliser ce geste dans le cadre de l’initiative d’accessibilité, mais il faut configurer la chose manuellement et le résultat n’est pas aussi efficace que la fonctionnalité “officielle”. Quoi qu’il en soit, cela permet de rendre l’Apple Watch bien plus facilement utilisable par des personnes en situation de handicap.