Ravenswatch, le nouveau rogue-like de Passtech Games

Après Curse of the Dead Gods pour Focus Entertainment, Passtech Games annonce Ravenswatch chez Nacon.

Toujours inspiré par Hades, Passtech Games n’abandonne pas le genre rogue-like avec Ravenswatch. Celui-ci proposera une expérience jouable en solo et en coopération jusqu’à quatre joueurs avec d’intenses combats en temps réel à une grande profondeur de jeu et une forte rejouabilité dans un univers avec d’anciens contes et légendes : “Des 3 Petits Cochons aux mythes nordiques, en passant par les Mille et Une Nuits, les plus célèbres contes sont revisités dans un style dark fantasy. Les Cauchemars se répandent au sein de Reverie, corrompant tout ce qui se trouve sur leur passage. Il vous faut développer vos talents et trouver la force de vaincre les créatures du Cauchemar grâce aux compétences uniques de plusieurs héros. Pour vaincre le Cauchemar et atteindre le dernier chapitre, un build efficace, de la concentration et une vraie dynamique d’équipe seront vos meilleurs alliés. Développez votre puissance au fil des combats puis présentez-vous devant le boss du niveau lorsque vous vous sentez prêt…ou que vous n’avez plus le choix.”

Un trailer pour Ravenswatch

Ravenswatch est développé par le studio parisien Passtech Games pour PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et Nintendo Switch. Le dernier né des rogue-like sera disponible en accès anticipé dès l’année prochaine sur PC.