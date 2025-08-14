Rangers of the New Republic : la série pourrait renaître

Gina Carano pourrait retrouver Cara Dune dans Rangers of the New Republic.

Tl;dr Lucasfilm prépare un retour sur grand écran avec The Mandalorian and Grogu, prévu en mai 2026, après plusieurs années centrées sur le streaming Disney+.

L’accord légal avec Gina Carano ouvre la possibilité d’un retour de son personnage, Cara Dune, dans un futur film ou série.

L’univers étendu continue de se développer malgré l’annulation de Rangers of the New Republic, avec des intrigues intégrées dans The Mandalorian et Ahsoka, et la suite supervisée par Dave Filoni.

Une saga galactique en mutation

Après plusieurs années passées à explorer l’univers de Star Wars via la plateforme de streaming Disney+, le studio Lucasfilm orchestre un retour majeur sur grand écran. Attendu pour mai 2026, le film The Mandalorian and Grogu marquera la première apparition cinématographique de la franchise depuis The Rise of Skywalker en 2019. Entre-temps, la stratégie s’est recentrée sur l’expansion du fameux « Mandoverse », une galaxie narrative initiée par le succès retentissant de la série menée par Pedro Pascal. Ce vaste univers a déjà engendré des dérivés comme The Book of Boba Fett et Ahsoka, tout en alimentant des ambitions plus larges.

Cara Dune : vers un retour inattendu ?

Derrière les coulisses, l’avenir des séries live-action reste incertain alors que Disney semble délaisser quelque peu le streaming au profit de nouveaux événements cinématographiques. Pourtant, un événement récent pourrait bien changer la donne : la résolution du conflit judiciaire opposant l’actrice Gina Carano, autrefois écartée pour ses propos polémiques, à Lucasfilm. Un accord a été trouvé, débouchant sur une déclaration officielle laissant envisager une possible collaboration future : « Maintenant que ce procès est terminé, nous sommes impatients de trouver des opportunités pour collaborer avec Mme Carano dans un avenir proche ». Cette main tendue ouvre la porte à un retour plausible – voire probable – du personnage de Cara Dune.

L’ombre persistante des Rangers of the New Republic

Initialement, trois séries étaient prévues pour enrichir la galaxie du Mandalorien : The Book of Boba Fett, Ahsoka et surtout le très attendu mais avorté Rangers of the New Republic. Si ce dernier n’a jamais vu le jour après l’éviction de Carano, il n’a pourtant jamais disparu totalement des radars. Ses arcs scénaristiques ont nourri d’autres projets, comme certaines intrigues développées dans les dernières saisons de The Mandalorian ou dans Ahsoka. Toutefois, nombre d’observateurs notent que l’absence d’un véritable focus sur les forces spéciales de la Nouvelle République laisse encore un vide narratif.

Pour ceux qui peinent à suivre cette valse d’annonces et de revirements, voici ce qui pourrait se dessiner :

Cara Dune, ex-spécialiste des forces de la Nouvelle République, pourrait réapparaître dans une future production Star Wars – série ou film.

Ahsoka saison 2 reste en tournage avec une diffusion prévue pour 2026.

L’univers étendu s’oriente toujours vers un aboutissement mené par Dave Filoni – possiblement inspiré du légendaire récit Heir to the Empire.

Perspectives et attentes galactiques

La question demeure cependant : comment relancer pleinement les récits autour de la Nouvelle République sans tomber dans les mêmes écueils ? Si certains voient dans le potentiel retour de Cara Dune un signe fort pour renforcer cette intrigue-clé, d’autres restent plus sceptiques quant à l’accueil réservé par le public. Quoi qu’il en soit, alors que Star Wars s’apprête à renouer avec ses origines cinématographiques, c’est toute une génération de fans qui attend désormais de voir si la Force sera toujours aussi puissante dans cette nouvelle phase créative.