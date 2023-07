Ralph Lauren : une collection limitée aux couleurs de G2 Esports

G2 Esports et Ralph Lauren rassemblent les mondes de la mode, du jeu vidéo et du lifestyle.

On Habilleur exclusif de la structure espagnole G2 Esports depuis deux ans, la marque de vêtements de luxe Ralph Lauren dévoile “POLO x G2”, une capsule inédite qui comprend une gamme de produits tels que des t-shirts, des polos, des sweats à capuche, des survêtements et des casquettes. Cette initiative renforce le statut de G2 Esports comme leader de la scène eSport en Europe qui repousse sans cesse les limites, tout en comblant le fossé entre les jeux électroniques et le lifestyle.

Sabrina Ratih, COO de G2 Esports, a déclaré :

Nous sommes très heureux d’annoncer cette collection avec Ralph Lauren. Chez G2 Esports, les partenariats ont pour but de créer de meilleures expériences et offres pour le consommateur, de rapprocher les fans de la marque et d’attirer de nouveaux publics. Cette collaboration permet de réaliser tout cela et bien plus encore.

POLO x G2, les produits de la capsule Ralph Lauren

Disponible dès maintenant dans la boutique officielle de Ralph Lauren et de G2 Esports.

