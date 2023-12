Qui est Thalia dans Percy Jackson et les Olympiens ?

Dans le deuxième épisode de Percy Jackson et les Olympiens, un personnage nommé Thalia va jouer un rôle crucial dans la série télévisée diffusée sur Disney+.

Qui est Thalia dans Percy Jackson ?

Si vous avez regardé le deuxième épisode de Percy Jackson et les Olympiens sur la plateforme de streaming Disney+, vous avez probablement entendu parler d’un personnage nommé Thalia. Thalia est une demi-déesse, née d’un parent humain et d’un parent olympien. Dans l’univers de Percy Jackson, elle est l’une des enfants interdites du soi-disant pacte des Trois Grands.

Le pacte des Trois Grands

Le pacte des Trois Grands est un accord entre les trois dieux les plus puissants de l’univers de Percy Jackson – Zeus, Poséidon et Hadès – qui ont juré de ne plus avoir d’enfants car leur progéniture devenait trop puissante. Cependant, malgré ce pacte, Thalia, la fille de Zeus, est née.

Thalia, l’enfant interdite

Thalia s’est enfuie de chez elle lorsqu’elle était jeune et a vécu dans la rue. Elle a rencontré Luke, le fils de Hermès, et ils ont formé un trio avec Annabeth, une autre fugitive. Cependant, en raison du statut interdit de Thalia et de la puissance dégagée par trois demi-dieux vivant ensemble, ils ont été fréquemment attaqués par des monstres.

Le destin de Thalia

Alors que Thalia, Luke et Annabeth tentaient d’entrer dans le Camp Half-Blood, ils ont été poursuivis par une horde de monstres. Pour protéger ses amis, Thalia a affronté seule les monstres. Pour la sauver et résoudre le problème de sa nature interdite, Zeus a transformé Thalia en un pin solitaire. Depuis lors, l’arbre de Thalia protège le Camp Half-Blood, empêchant les monstres et les entités nocives d’y entrer.