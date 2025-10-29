Quentin Tarantino décroche son plus grand rôle d’acteur en trois décennies, tandis qu’une suite à son chef-d’œuvre se précise

Quentin Tarantino s’apprête à faire son retour devant la caméra avec le plus grand rôle d’acteur de sa carrière depuis trois décennies, alors qu’une suite à l’un de ses films emblématiques bénéficie désormais d’une fenêtre de sortie.

Tl;dr Tarantino revient en tant qu’acteur dans un nouveau film.

« Only What We Carry » a terminé son tournage.

Un projet Tarantino/Fincher attendu pour 2026.

Quentin Tarantino, retour devant la caméra

Après de longues années consacrées principalement à la réalisation, Quentin Tarantino s’apprête à renouer avec le jeu d’acteur dans Only What We Carry, un film dont la production s’est discrètement achevée en septembre dernier, selon les informations relayées par Variety. Ce projet réunit également Simon Pegg, Charlotte Gainsbourg et Sofia Boutella, promettant ainsi une distribution aussi éclectique qu’alléchante. Tarantino incarnera John Percy, ami du personnage principal Julian Johns (joué par Pegg), figure marquante qui voit ressurgir une ancienne élève confrontée à ses démons.

Nouvelles perspectives pour Tarantino scénariste et acteur

Si ce retour devant l’objectif attise naturellement la curiosité – le dernier rôle marquant de Tarantino remontant au sulfureux From Dusk Till Dawn aux côtés de George Clooney –, d’autres actualités liées au cinéaste retiennent déjà l’attention du public. L’un des projets les plus attendus demeure sans doute The Adventures of Cliff Booth. Réalisé cette fois par David Fincher, sur un scénario signé Tarantino lui-même, ce spin-off de l’univers d’Once Upon a Time in Hollywood vise une sortie durant l’été 2026. Il n’échappe à personne que ce duo créatif laisse présager une œuvre ambitieuse, susceptible d’inscrire de nouveau Tarantino dans la course aux Oscars – probablement dans la catégorie du meilleur scénario adapté.

Même si aucune date officielle n’a encore été annoncée, tout porte à croire que le film de Jamie Adams, tourné en seulement six jours en France, pourrait voir le jour dès l’année prochaine ou faire ses premiers pas lors d’un festival prestigieux. Le temps nécessaire à la postproduction reste toutefois incertain. Malgré la discrétion de cette production comparée à celle du tandem Fincher/Tarantino, quelques signes intriguent : un casting prestigieux et une intrigue prometteuse qui pourraient bien attirer autant les inconditionnels du réalisateur que les amateurs de belles surprises.

L’après-réalisation : attentes et spéculations sur le dernier film de Tarantino

Enfin, difficile pour les passionnés de ne pas guetter chaque indice concernant le fameux dixième et ultime film promis par Tarantino. Après avoir abandonné le projet intitulé « The Movie Critic », jugé trop proche dans l’esprit d’Once Upon a Time in Hollywood, le cinéaste laisse planer le mystère sur ses intentions. L’attente pourrait encore durer : il souhaite attendre que son fils soit en âge de partager ce moment sur un plateau de tournage avec lui.

Pour les amateurs d’anecdotes, notons au passage que la collaboration entre Tarantino et certains acteurs issus de l’univers Star Trek pourrait bien relancer les rumeurs autour d’un hypothétique film lié à cette saga… Un clin d’œil supplémentaire dans une carrière décidément imprévisible.