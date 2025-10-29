Premières impressions : « Predator: Badlands » salué comme une révolution musclée du film de science-fiction

Les premières réactions au nouveau volet de la saga Predator, intitulé Badlands, soulignent une suite audacieuse. Les spectateurs saluent notamment l’élargissement de l’univers et une innovation inédite pour le genre science-fiction.

Tl;dr Nouveau film : le Predator devient protagoniste central.

Réactions critiques très partagées, mais curiosité réelle.

Dan Trachtenberg repousse les limites de la saga.

Un nouveau virage pour la saga Predator

Après des années de tâtonnements, la franchise Predator semble enfin avoir trouvé un second souffle. Le dernier opus, Predator: Badlands, fait beaucoup parler de lui avant même sa sortie mondiale prévue la semaine prochaine. Cette fois-ci, le réalisateur Dan Trachtenberg, déjà salué pour son travail sur le film Prey en 2022, propose une approche inédite : mettre au centre de l’intrigue non pas les humains en fuite, mais bien le Predator lui-même.

Le monstre devient héros

Cette orientation radicale ne passe pas inaperçue dans le paysage de la science-fiction. Comme l’a souligné Trachtenberg à l’occasion de l’avant-première mondiale du film : « C’est une première, non seulement pour la saga Predator, mais aussi pour la science-fiction dans son ensemble. Le monstre est ici le protagoniste ; c’est son histoire que nous suivons de bout en bout. » Un choix audacieux qui intrigue autant qu’il déroute certains fans de longue date.

Des critiques partagées, mais un réel engouement

Dès les premières projections complètes – après des extraits dévoilés cet été à la Comic-Con de San Diego – les avis des critiques se sont multipliés. Si certains, comme @LuminousDagger, n’hésitent pas à qualifier ce nouvel opus de « preuve visuelle que Dan Trachtenberg mérite d’être couronné pionnier de la franchise Predator », tous ne partagent pas cet enthousiasme sans réserve.

Pour d’autres voix plus mesurées, dont celle de Phil Roberts (Future Of The Force) ou encore Neil Vlagg, le film s’aventure sur des terrains inattendus. Voici les points régulièrement relevés par ces premiers retours :

Mise en avant du spectacle et du grand public.

Tournant plus épique et science-fantasy qu’horreur-action classique.

Difficultés à séduire les puristes historiques de la franchise.

L’avenir d’une franchise relancée ?

Malgré des réserves sur certains aspects humoristiques ou sur l’équilibre entre action et renouveau narratif, une constante ressort : le potentiel renouvelé qu’incarne cette nouvelle vision du Predator. Si l’attente reste vive chez les fans et curieux à quelques jours seulement de sa sortie mondiale, il faudra voir si ce pari scénaristique parvient à fédérer toutes les générations autour d’un mythe revisité… ou s’il divisera durablement la communauté. Une chose semble acquise : sous la houlette de Dan Trachtenberg, le terrain des possibles s’élargit pour une saga qui a longtemps semblé condamnée à répéter ses propres codes.