Quels personnages de DC pourraient réapparaître dans le casting de Batman 2 ?

Les événements qui se déroulent dans "The Batman" de Matt Reeves ainsi que dans sa mini-série DC "The Penguin" laissent présager le retour de plusieurs personnages dans la suite à venir. Qui pourrions-nous revoir à votre avis ?

La suite tant attendue du film de Matt Reeves, “The Batman – Part II“, promet d’être aussi palpitante que le premier volet. Le suspense est à son comble, car il reste à déterminer quels acteurs seront de retour et quelles nouvelles recrues rejoindront l’univers DC.

Le retour de Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne est confirmé. Le voyage tumultueux de Bruce Wayne en tant que Dark Knight se poursuivra, avec une approche plus optimiste et sans violence brutale. Zoe Kravitz est également susceptible de reprendre son rôle de Catwoman, malgré son départ de Gotham à la fin du premier film. Leur relation complexe pourrait ajouter un élément de tension dans la suite.

On s’attend également à ce qu’Andy Serkis revienne en tant qu’Alfred Pennyworth, le fidèle allié de Batman, apportant une nouvelle profondeur à son personnage. L’histoire non racontée d’Alfred pourrait être élucidée dans “The Batman – Part II“. Le personnage de James Gordon, interprété par Jeffrey Wright, est également pressenti pour faire son retour dans la suite.

En dépit de l’ombre de mystère qui plane encore, quelques nouveaux personnages pourraient faire leur apparition. Colin Farrell pourrait revenir en tant qu’Oswald Cobblepot, alias The Penguin, dans son propre spin-off télévisé, avant peut-être de faire une apparition dans “The Batman – Part II“.

Paul Dano pourrait ne pas avoir un grand rôle en tant que Riddler dans la suite, mais il est probable qu’il ne cessera pas ses activités maléfiques. De nouvelles figures pourraient également surgir, comme Sofia Falcone, la fille du criminel Carmine Falcone, ou Sal Maroni, un autre chef de la mafia de Gotham.

On en pense quoi ?

Le retour de ces personnages emblématiques et l’introduction de nouveaux visages promettent une suite riche en suspense et en émotions. Les fans de l’univers DC attendent avec impatience de voir comment ces personnages évolueront et quelles nouvelles dynamiques seront explorées. C’est une occasion en or pour Matt Reeves de repousser les limites de l’univers Batman et de surprendre les téléspectateurs.