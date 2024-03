Quel film a remporté le plus d’Oscars ?

De nombreux films sont nominés pour les Oscars, mais seulement quelques productions cinématographiques ont atteint le sommet de la gloire en remportant le plus grand nombre de récompenses dans différentes catégories.

Tl;dr Les films avec le plus d’Oscars sont Ben-Hur, Titanic et Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi, avec 11 victoires chacun.

West Side Story suit avec 10 victoires.

Les catégories récompensées vont des acteurs et des réalisateurs aux costumes, à la bande sonore et à la direction artistique.

Ces films sont marqués par des scénarios originaux, une réalisation exceptionnelle et une grande valeur de production.

Le sommet de la gloire des Oscars

Chaque printemps, les Oscars mettent en lumière les films les plus prestigieux de l’année précédente. Cependant, seuls quelques films ont atteint le sommet de la gloire des Oscars avec le plus grand nombre de victoires. Parmi ceux-ci, trois films se partagent le record du plus grand nombre d’Oscars gagnés : Ben-Hur (1959), Titanic (1997) et Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi (2003), chacun avec 11 victoires.

Ben-Hur : un triomphe historique

Ben-Hur, réalisé par William Wyler, a marqué l’histoire des Oscars en remportant 11 récompenses, dont celle du meilleur acteur pour Charlton Heston et du meilleur réalisateur pour Wyler. Ce film épique, qui raconte l’ascension et la chute d’un prince juif devenu esclave, a également été récompensé pour sa bande sonore, ses costumes, sa direction artistique et son montage.

Titanic : un naufrage couronné de succès

Titanic de James Cameron a égalé ce record en 1997, remportant également 11 Oscars. Le film a été salué pour son histoire d’amour, sa réalisation et son attention aux détails historiques. Il a été récompensé dans des catégories allant de la meilleure réalisation à la meilleure chanson originale.

Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi rejoint le cercle des vainqueurs

Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi a rejoint ce cercle de vainqueurs en 2003. C’est le seul film de la trilogie de Peter Jackson qui a remporté 11 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur.