Qualcomm lance son label Snapdragon Sound, pour un audio de meilleure qualité

Si l'on se concentre aujourd'hui beaucoup sur la photo et la vidéo dans nos smartphones, la partie audio ne saurait être délaissée. Qualcomm l'a bien compris.

Nos smartphones modernes sont de vraies bêtes de course, capables d’atteindre des performances à faire pâlir nombre d’ordinateurs. Depuis quelques années, les fabricants misent gros sur la photo et la vidéo, parmi les fonctionnalités les plus usitées aujourd’hui avec ce genre d’appareils mobiles. Mais il ne faudrait pas oublier l’audio. Qualcomm l’a bien compris et veut capitaliser dessus.

Qualcomm dévoile son label Qualcomm Snapdragon Sound

Qualcomm vient ainsi d’annoncer Snapdragon Sound, une nouvelle marque, un label pourrait-on dire, semblable à une certification des systèmes audio interopérables qui utilisent diverses technologies Qualcomm. L’objectif étant, vous l’aurez compris, de permettre d’assurer que le rendu audio sera optimal avec les différents composants utilisés, pour la meilleure qualité audio possible.

Pour garantir la meilleure des qualités de son avec les matériels compatibles

Si vous ne connaissez pas beaucoup le travail sur l’audio de Qualcomm, sachez que le géant américain propose notamment des logiciels comme le Qualcomm Aqstic CODEC ou le protocole sans-fil aptX. Cette couche logicielle est ensuite implémentée dans des plates-formes matérielles comme le processeur Snapdragon 888 et prise en charge par diverses unités Bluetooth dans les téléphones et autres puces embarquées dans des casques.

Les fabricants d’équipement d’origine (OEM) de smartphones ne sont pas toujours obligés d’utiliser le CODEC de Qualcomm ou même le convertisseur numérique-analogique intégré. Les fabricants de casques et autres écouteurs qui utilisent le matériel Bluetooth de Qualcomm doivent s’assurer que les technologies de Qualcomm sont correctement implémentées pour une interopérabilité optimale avec les smartphones du marché.

Nos confrères de Ubergizmo US ont eu l’occasion de visiter le quartier général de Qualcomm à San Diego. Démonstration leur avait été faite d’un certain nombre de ces technologies via des casques très haut de gamme et il faut reconnaître que le rendu sonore est de très, très bonne qualité. Et avec des plates-formes de streaming comme Tidal, et Spotify qui se met à son tour à la haute-fidélité audio, voilà qui pourrait être très intéressant.

Il faudra désormais attendre de voir apparaître les premiers smartphones ainsi labellisés. Pour l’heure, nul ne sait quels seront les premiers modèles à en bénéficier. Pour les OEM, il s’agit en tous les cas d’une incitation supplémentaire à faire les choses bien, ou tout du moins, comme Qualcomm les recommande. À suivre !